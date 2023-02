Władze Clippers, czwartej drużyny Konferencji Zachodniej, oraz trener Tyronn Lue są zainteresowani wkomponowaniem doświadczonego, 34-letniego koszykarza do zespołu - powiedział agent zawodnika Jeff Schwartz.

Rozmowy miały być prowadzone także z Washington Wiizards, Chicago Bulls i Miami Heat, ale to Clippers są - według agenta - najbardziej zdeterminowani w pozyskaniu Westbrooka.

Natomiast szefowie Jazz (11. ekipa Zachodu) w rozmowach z zawodnikiem przyznawali, że stawiają na młodych graczy i nie mogą zagwarantować mu oczekiwanej liczby minut na parkiecie.

W transakcji dokonanej 9 lutego, gdy zamykało się okienko transferowe w NBA, oprócz Lakers i Jazz uczestniczyła także Minnesota Timberwolves (pozyskała m.in. trzy wybory w drugiej rundzie draftu 2024-2026). „Jazzmani” otrzymali oprócz Westbrooka dwóch innych zawodników oraz wybór w pierwszej rundzie draftu 2027. Do Los Angeles trafili za to D’Angelo Russell (z Minnesoty) oraz Malik Beasley i Jarred Vanderbilt (z Utah).

Westbrook, mający najwięcej tzw. triple-double w historii NBA (194) w Lakers jako pierwszy zawodnik wchodzący z ławki miał średnio w sezonie 15,9 pkt, 6,2 zbiórek i 7,5 asyst grając po 28,7 minut w spotkaniu.

Do Lakers dziewięciokrotny uczestnik Meczu Gwiazd i MVP sezonu zasadniczego w 2017 r., trafił z Washington Wizards w sierpniu 2021. Nie był jedynym wzmocnieniem „Jeziorowców”, ale mimo to drużyna nie zdołała w minionym sezonie awansować do play off (bilans 33-49 i 11. miejsce w Konferencji Zachodniej). W obecnych rozgrywkach powodzi się jej jeszcze gorzej - są na 13. pozycji (27-32).