Jokic do zdobyczy punktowych dołożył 11 asyst, a Antetokounmpo dziewięć zbiórek. Zarówno Nuggets Serba, jak i Bucks Greka mają już zapewnione miejsce w play off.

Zespół Atlanta Hawks pokonał Indiana Pacers 143:130. W ekipie Pacers liderem był Jordan Nwora, który zdobył 33 punkty, zaledwie jeden mniej niż jego najlepszy wynik w karierze. Ustanowił on także rekord fazy zasadniczej w drugiej kwarcie, notując 25 punktów.

Mikal Bridges z 27 punktami poprowadził Brooklyn Nets do zwycięstwa nad Miami Heat 129:100. Jego zespół zakończył tym samym najgorszą w tym sezonie serię pięciu porażek.

Wygrana Sacramento Kings 121:113 u siebie z Utah Jazz znacząco przybliżyła gospodarzy do zapewnienia sobie miejsca w play off po raz pierwszy od 17 lat. By tego dokonać, Kings potrzebują jeszcze tylko jednego zwycięstwa. W sobotnim spotkaniu ich liderem był Kevin Huerter, który zdobył 27 punktów, natomiast najwięcej "oczek" w całym meczu zanotował Walker Kessler z ekipy gości - 31.

New Orleans Pelicans na wyjeździe zdominowali Los Angeles Clippers, wygrywając 131:110. Brandon Ingram, który w ostatnim spotkaniu zdobył pierwszy w karierze triple-double, w sobotę dołożył double-double notując 32 punkty i 13 asyst, najwięcej w karierze. Double-double zanotował także Jonas Valanciunas - 17 punktów i 13 zbiórek. Dla Pelicans to czwarte zwycięstwo z rzędu.