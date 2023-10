Koszykarz wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce przyjął z wielkim zadowoleniem. Był gracz ligi NBA miał już dość rządów Prawa i Sprawiedliwość. Według niego afery, które wybuchały były niewiarygodne. Gdy się wydarzyły, w Stanach Zjednoczonych wstyd było powiedzieć, że jest się Polakiem - grzmi Gortat w rozmowie z WP SportoweFakty.

Reklama

To, co się działo, było przerażające. Przecież to był kurs na Rosję czy Białoruś - podkreślił sportowiec.