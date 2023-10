Serb Nikola Jokic, MVP finałów minionego sezonu, w starciu Nuggets z Jazz zanotował drugie triple-double w trwających rozgrywkach: 27 punktów, 11 asyst i 10 zbiórek.

W ekipie Mavericks najwięcej punktów zanotowała jej gwiazda - Luka Doncic. Słoweniec, podobnie jak Jokic, po raz drugi w sezonie zanotował triple-double, na który złożyło się 35 punktów, 12 asyst i 12 zbiórek.

Reklama

Grizzlies pozostają bez zwycięstwa na koncie od początku sezonu.

Trzecie zwycięstwo z rzędu po porażce na inaugurację rozgrywek odnieśli natomiast Golden State Warriors, którzy pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 130:102. Znakomity mecz rozegrał Stephen Curry, zdobywając 42 punkty poprowadził swój zespół do wygranej. Dla Pelicans to pierwsza porażka w sezonie.

Reklama

Pierwszą przegraną zanotowali również koszykarze Orlando Magic, którzy ulegli na wyjeździe Los Angeles Lakers 103:106, a także Indiana Pacers, którzy nie sprostali Chicago Bulls 105:112.

41 punktów, w tym 22 w trzeciej kwarcie, zanotował Dejounte Murray, który znacząco pomógł swojej ekipie Atlanta Hawks pokonać u siebie Minnesota Timberwolves 127:113. Rozgrywający wyrównał tym samym swój najlepszy wynik w karierze jeśli chodzi o dorobek punktowy w jednym meczu.