Dla polskiego rodzynka w lidze NBA nie ma straconych piłek. Jeremy Sochan w meczu z Denver Nuggets walczył, jak lew. Jego koledzy z drużyny też robili co mogli, by pokonać drużynę aktualnych mistrzów najlepszej koszykarskiej ligi świata, ale musieli pogodzić się z porażką. San Antonio Spurs przegrali we własnej hali 106:117.