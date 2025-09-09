Sengun liderem reprezentacji Turcji

Polscy koszykarze w fazie grupowej mistrzostw Europy pokonali m.in. Słowenię i Francję. W obu ekipach nie brakowało zawodników znanych z parkietów NBA. Teraz podopiecznym Igora Milicicia znów przyjdzie się zmierzyć z trudnym rywalem, który w swoich szeregach ma nieprzeciętnych graczy.

Największą gwiazdą reprezentacji Turcji jest Alperen Sengun. Mierzący 206 cm zawodnik na co dzień gra w Houston Rockets. Drugim koszykarzem w zespole rywali, który występuje w najlepszej lidze na świecie jest Adem Bona z Philadelphia 76ers. W swoim CV grą w NBA pochwalić mogą się też Cedi Osman, Furkan Korkmaz i Shane Larkin. Teraz wszyscy trzej reprezentują czołowe kluby w Eurolidze.

Niepokonana Turcją faworytem do medalu

Stawką dzisiejszego meczu Polska - Turcja jest awans do półfinału mistrzostw Europy. Jeśli spotkanie zakończy się sukcesem biało-czerwonych, to w ten sposób uda się im powtórzyć sukces z turnieju, który w 2022 roku odbył się w Berlinie.

Znaleźć się w najlepszej czwórce Eurobasketu 2025 nie będzie jednak łatwo. Turcja jest jednym z najpoważniejszych kandydatów do miejsca na podium. Półfinałowi rywale polskich koszykarzy na tegorocznych mistrzostwach Europy są niepokonani.

Turcja w grupie kolejno wygrała: z Łotwą 93:73, Czechami 92:78, Portugalią 95:54, Estonią 84:64 i Grecją 95:90. W 1/8 finału zwyciężyła Szwecję 85:79.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Turcja?

W przypadku zwycięstwa, biało-czerwoni zagrają półfinał w piątek. Ich przeciwnikiem będzie lepszy z ćwierćfinałowej pary Litwa - Grecja.

Ćwierćfinałowy pojedynek z Turcją rozpocznie się o godzinie 16.00. Transmisja dostępna będzie na TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, Smart TV i HbbTV oraz w TVP2 i TVP Sport.

EuroBasket 2025: terminarz meczów reprezentacji Polski

czwartek, 28 sierpnia

20:30 Słowenia – Polska 95:105

sobota, 30 sierpnia

20:30 Polska – Izrael 66:64

niedziela, 31 sierpnia

20:30 Polska – Islandia 84:75

wtorek, 2 września

20:30 Francja – Polska 83:76

czwartek, 4 września

20:30 Polska – Belgia 69:70

niedziela, 7 września

11:00 Polska – Bośnia i Hercegowina 80:72

wtorek, 9 września

16:00 Polska – Turcja

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy koszykarzy 2025

obrońcy:

Jordan Loyd (AS Monaco)

Kamil Łączyński (AWM Arka Gdynia)

Michał Michalak (Anwil Włocławek)

Andrzej Pluta (Legia Warszawa)

Mateusz Ponitka (Bahcesekir College Stambuł)

Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)

skrzydłowi:

Aleksander Dziewa (Benfica Lizbona)

Tomasz Gielo (King Szczecin)

Michał Sokołowski (Dinamo BDS Sassari)

środkowi:

Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga)

Dominik Olejniczak (Derthona Basket)

Szymon Zapała (Trefl Sopot)