W piątek podpisano pierwsze umowy ze sportowcami, którzy wybrani zostali w konkursie miasta na Ambasadora Białostockiego Sportu. Konkurs został zorganizowany po raz czwarty.

Od początku ambasadorem jest mistrz olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowicki, po raz trzeci umowę podpisała biegaczka Marlena Granaszewska (Gola) a po raz pierwszy rekordzistka Polski w biegu na 400 m Natalia Kaczmarek. Wszyscy lekkoatleci są zawodnikami Klubu Sportowego Podlasie Białystok.

Projekt "Ambasador Białostockiego Sportu"

Cieszę się niezmiernie, że ten projekt, który uruchomiliśmy kilka lat temu, "Ambasador Białostockiego Sportu" okazał się w naszym przekonaniu sukcesem. Z jednej strony to, że sportowcy, których objęliśmy wsparciem, opieką, odnoszą fantastyczne sukcesy, a z drugiej strony to, że powiększa się grono sportowców, których jako miasto wspieramy - mówił po podpisaniu umów zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Podkreślił, że lekkoatleci, którzy w piątek popisali umowy to "fantastyczni sportowcy, fantastyczni ludzi, a przez to też fantastyczni Ambasadorowie Białostockiego Sportu". Jestem przekonany, że tak jak w poprzednich latach, że będą powtarzali, że reprezentują Białystok, że Białystok jest świetnym miejscem nie tylko do tego, żeby tutaj trenować, ale do tego także, żeby żyć - mówił Rudnicki.

W konkursie mogli wziąć udział zawodnicy białostockich klubów, uprawiający dyscypliny mieszczące się w programie igrzysk olimpijskich, którzy zdobyli co najmniej jeden medal w oficjalnych zawodach rangi mistrzowskiej. Zadaniem Ambasadorów Białostockiego Sportu jest umieszczenie logo miasta na oficjalnym stroju sportowym, na sprzęcie sportowym, a także na profilach w mediach społecznościowych. Do obowiązków sportowców należy też informowanie m.in. podczas wywiadów o przyznaniu tytułu ambasadora.

W tym roku środki przeznaczone na konkurs wynoszą do 210 tys. zł. Zawodnikom z sekcji lekkoatletycznej przyznano łącznie 120 tys. zł: Nowicki otrzymał 80 tys., Granaszewska 10 tys. i Kaczmarek - 30 tys. zł.

Sportowcy dziękują za przyznane wsparcie

Sportowcy dziękowali za przyznane wsparcie. Nowicki podkreślał, że to kolejny rok wsparcia, ale też zaufania do niego. Jako rodowity białostoczanin cieszę się, że mogę reprezentować i jestem dumny, że mogę reprezentować nasze miasto na takim poziomie sportowym, na jakim jestem. Cały czas staram się jak najmocniej je promować, bo cieszę się, że mogę tu mieszkać. To jest fajne miejsce do życia - mówił Nowicki.

Kaczmarek, która od niedawna jest zawodniczką KS Podlasie, mówiła, że cieszy się, że ma pierwsze sukcesy w barwach nowego klubu. Pobiłam rekord Polski i zdobyłam złoty medal na halowych mistrzostwach w sztafecie i mam nadzieję, że to nie ostatnie sukcesy, że razem tutaj w klubie będziemy zdobywać więcej medali - dodała.

Granaszewska dziękując za wsparcie mówiła, że bardzo wiele osób z zewnątrz zauważa i docenia to wsparcie miasta. Wyraziła nadzieję, że to nie ostatni raz, gdy będzie mogła być ambasadorką.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej białostockiego magistratu, wśród wyłonionych sportowców w konkursie na Ambasadora Białostockiego Sportu, oprócz lekkoatletów, jest też wicemistrzyni świata w short tracku na 500 m Natalia Maliszewska a także jej siostra Patrycja, tenisista stołowy Rafał Czuper i kajakarka Sylwia Szczerbińska. Umowy z nimi - jak podało miasto - mają być podpisane wkrótce.

autorka: Sylwia Wieczeryńska