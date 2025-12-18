"Kowboje" liderami rankingu od 2016 roku

Dallas Cowboys na szczycie rankingu magazyn "Forbes" znaleźli się w 2016 roku. Wtedy wyprzedzili Real Madryt. Od tego czasu przedstawiciele ligi NFL nie oddali fotelu lidera.

Reklama

Zajmujący drugie miejsce klub Golden State Warriors wyceniony został na 11 miliardów dolarów. Na kolejnych dwóch pozycjach rankingu znalazły się dwa inne kluby z ligi NFL - Los Angeles Rams (10,5 miliarda) i New York Giants (10,1 miliarda). Piąta lokata przypadła Los Angeles Lakers z NBA (10 miliardów).

Real najcenniejszym klubem piłkarskim

Z piłkarskich klubów w rankingu pozostały tylko Real Madryt, Manchester United, Barcelona i Liverpool. Natomiast Manchester City, Bayern Monachium i triumfator Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain w ogóle wypadły z listy.

"Królewscy" są najcenniejszym klubem piłkarskim i zajęli 20. miejsce. Ich wartość oszacowano na 6,75 miliarda dolarów.

Wartość 50 topowych klubów to 353 miliardy dolarów

Reklama

Łącznie na liście 50 najbardziej wartościowych klubów według "Forbesa" znalazło się aż 30 z 32 drużyn NFL, ponadto 12 klubów NBA oraz po dwie ekipy z Major League Baseball, Formuły 1, LaLiga (hiszpańska ekstraklasa piłkarska) i Premier League (angielska ekstraklasa piłkarska).

Według magazynu 50 topowych zespołów jest wartych ponad 353 miliardy dolarów, czyli średnio 7,1 miliarda dolarów każdy. To stanowi wzrost o 22 proc. w porównaniu z 2024 rokiem i ponad dwukrotność wartości sprzed czterech lat.