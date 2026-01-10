Hurkacz, który wrócił do gry po długiej przerwie spowodowanej kłopotami zdrowotnymi, w Australii prezentuje się bardzo dobrze. W fazie grupowej pokonał m.in. trzeciego w światowym rankingu Niemca Alexandra Zvereva. Teraz poradził sobie z dziewiątym na liście ATP Fritzem. Obaj tenisiści wygrywali gemy przy swoim serwisie i w obu setach potrzebny był tie-break. W nich 28-letni wrocławianin spisywał się fenomenalnie. W pierwszym od stanu 1-1 zdobył sześć punktów z rzędu, a w drugim sześć kolejnych piłek wygrał od wyniku 1-2. To było siódme spotkanie tych tenisistów i trzecia wygrana Hurkacza.

Wielka przegrana Igi Świątek

Świątek grę na bardzo wysokim poziomie utrzymywała tylko fragmentami. W pierwszym secie, gdy przegrywała 1:4, wygrała dwanaście piłek z rzędu. W efekcie błyskawicznie doprowadziła do remisu. Dwa kolejne gemy i w konsekwencji set padły jednak łupem Gauff. Drugi set był mniej emocjonujący. Amerykanka gładko wygrywała swoje gemy serwisowe i coraz lepiej radziła sobie z podaniem Świątek. Polka mając problemy ze zdobywaniem punktów podejmowała większe ryzyko, ale to często skutkowało niewymuszonymi błędami. Wygrać gema zdołała dopiero przy stanie 0:5 i już po obronieniu piłki meczowej. W kolejnym gemie obroniła dwa kolejne meczbole i odrobiła jedno przełamanie. W starciu z dobrze dysponowaną Gauff odwrócić losów seta nie miała jednak większych szans. Chwilę później znów zawiódł ją serwis. To było 16. spotkanie tych zawodniczek i piąta wygrana Gauff. Choć bilans wciąż jest wyraźnie na korzyść Świątek, to Polka przegrała ich cztery ostatnie spotkania.

18 drużyn w United Cup

Na zwycięzców w finale czeka już Szwajcaria, po wygranej z Belgią 2:1. Prowadzenie Szwajcarii dała Belinda Bencic, która pokonała Elise Mertens 6:3, 4:6, 7:6 (7-0). Do remisu doprowadził Zizou Bergs, wygrywając ze Stanem Wawrinką 6:3, 6:7 (4-7), 6:3. O zwycięstwie Helwetów zdecydował mecz par mieszanych. Bencic i Jakub Paul pokonali Mertens i Bergsa 6:3, 0:6, 10-5.W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.