W sobotę na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi odbędą się kwalifikacje i rywalizacja duetów, w niedzielę konkurs indywidualny.

"To będzie wyjątkowy rozdział „Biało-Czerwonej Krainy Czarów”. Ostatni, którego jednym z naszych reprezentantów jest Kamil Stoch. Wielki człowiek, wielki sportowiec, któremu jesteśmy wdzięczni za to co zrobił dla Polski i jak pięknie biało-czerwone barwy reprezentował. To będzie rozdział dla Kamila" - zapewnił Sieczko, który wraz z Dariuszem »DJ Ucho« Ślęzakiem, od 2003 roku współtworzy oprawę artystyczną zakopiańskiego Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Tajner: Kobayashi świetnie zaczął PŚ, ale olimpijskie złoto zdobędzie Stoch
Tajner: Kobayashi świetnie zaczął PŚ, ale olimpijskie złoto zdobędzie Stoch

Zobacz również

Podziękowanie dla Kamila Stocha

"Oficjalne podziękowanie dla kończącego sportową karierę Stocha odbędzie się po niedzielnej ceremonii medalowej, ale my wraz z kibicami, będziemy dziękować mu przez cały weekend. Jednym ze składników tegorocznej mikstury będzie m.in. »Przez życie leć«, czyli hymn tegorocznej imprezy stworzony przez duet Mikee x Nowator, który wspólnie odśpiewamy i wyklaszczemy" - dodał Ślęzak. Duet nie zdradził jednak jakie przygotował niespodzianki dla Stocha i kibiców. "Mogę powiedzieć tylko tyle, że będą wspominki związane z naszym mistrzem, a tak ogólnie, to sobota upłynie nam pod hasłem Wielka Krokiew - Wielkie Disco, gdzie gośćmi »Biało-Czerwonej Krainy Czarów« będą B-QLL i Long i Junior, a niedziela, to Wielka Krokiew - Wielki Rock z »Łydką Grubasa« - przekazał Sieczko. Crowd Supporters tradycyjnie prosił kibiców, żeby zabrali na trybuny flagi, transparenty, biało-czerwone szaliki i trąbki.

Reklama
Wielki quiz o polskim żużlu! Sprawdź, czy naprawdę znasz mistrzów toru
Wielki quiz o polskim żużlu! Sprawdź, czy naprawdę znasz mistrzów toru

Zobacz również
Reklama

Specjalna oprawa muzyczna dla narciarzy

Podczas pucharowych konkursów w stolicy polskich Tatr nie może zabraknąć oprawy muzycznej przeznaczonej specjalnie dla reprezentantów Polski. "Np. Kamil do swojego sobotniego skakania wybrał zespół Queen i „Show must go on”, a w niedzielę poleci z Markiem Grechutą i jego »Tyle było dni«. Piotr Żyła zamówił i usłyszy Kato w »Turn the lights off«. Dawid Kubacki tradycyjnie poprosił o Najlepszy Przekaz w mieście z piosenką »Do celu«, natomiast Maciej Kot będzie skakał z Probl3m i Anitą Lipnicką w utworze »Nie bój się bać«" - wyliczał Sieczko. Oprócz wspomnianej czwórki na Wielkiej Krokwi wystąpią także Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. W sobotnie południe rozpocznie się dwuseryjny, oficjalny trening, o 14.15 ruszą kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, natomiast o na 16.10 zaplanowano pierwszą tej zimy rywalizację duetów. O tym, kto będzie reprezentował Polskę w tym konkursie trener Maciej Maciusiak zdecyduje po sesji treningowej.

Niedzielna walka o punkty indywidualne w PŚ rozpocznie się o godz. 16.