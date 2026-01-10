W sobotę na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi odbędą się kwalifikacje i rywalizacja duetów, w niedzielę konkurs indywidualny.

"To będzie wyjątkowy rozdział „Biało-Czerwonej Krainy Czarów”. Ostatni, którego jednym z naszych reprezentantów jest Kamil Stoch. Wielki człowiek, wielki sportowiec, któremu jesteśmy wdzięczni za to co zrobił dla Polski i jak pięknie biało-czerwone barwy reprezentował. To będzie rozdział dla Kamila" - zapewnił Sieczko, który wraz z Dariuszem »DJ Ucho« Ślęzakiem, od 2003 roku współtworzy oprawę artystyczną zakopiańskiego Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Podziękowanie dla Kamila Stocha

"Oficjalne podziękowanie dla kończącego sportową karierę Stocha odbędzie się po niedzielnej ceremonii medalowej, ale my wraz z kibicami, będziemy dziękować mu przez cały weekend. Jednym ze składników tegorocznej mikstury będzie m.in. »Przez życie leć«, czyli hymn tegorocznej imprezy stworzony przez duet Mikee x Nowator, który wspólnie odśpiewamy i wyklaszczemy" - dodał Ślęzak. Duet nie zdradził jednak jakie przygotował niespodzianki dla Stocha i kibiców. "Mogę powiedzieć tylko tyle, że będą wspominki związane z naszym mistrzem, a tak ogólnie, to sobota upłynie nam pod hasłem Wielka Krokiew - Wielkie Disco, gdzie gośćmi »Biało-Czerwonej Krainy Czarów« będą B-QLL i Long i Junior, a niedziela, to Wielka Krokiew - Wielki Rock z »Łydką Grubasa« - przekazał Sieczko. Crowd Supporters tradycyjnie prosił kibiców, żeby zabrali na trybuny flagi, transparenty, biało-czerwone szaliki i trąbki.

Specjalna oprawa muzyczna dla narciarzy

Podczas pucharowych konkursów w stolicy polskich Tatr nie może zabraknąć oprawy muzycznej przeznaczonej specjalnie dla reprezentantów Polski. "Np. Kamil do swojego sobotniego skakania wybrał zespół Queen i „Show must go on”, a w niedzielę poleci z Markiem Grechutą i jego »Tyle było dni«. Piotr Żyła zamówił i usłyszy Kato w »Turn the lights off«. Dawid Kubacki tradycyjnie poprosił o Najlepszy Przekaz w mieście z piosenką »Do celu«, natomiast Maciej Kot będzie skakał z Probl3m i Anitą Lipnicką w utworze »Nie bój się bać«" - wyliczał Sieczko. Oprócz wspomnianej czwórki na Wielkiej Krokwi wystąpią także Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. W sobotnie południe rozpocznie się dwuseryjny, oficjalny trening, o 14.15 ruszą kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, natomiast o na 16.10 zaplanowano pierwszą tej zimy rywalizację duetów. O tym, kto będzie reprezentował Polskę w tym konkursie trener Maciej Maciusiak zdecyduje po sesji treningowej.

Niedzielna walka o punkty indywidualne w PŚ rozpocznie się o godz. 16.