Podczas tegorocznego Pucharu Polskiego Związku Żeglarstwa grupa 40 młodych żeglarzy i żeglarek zrobiła sobie zdjęcia w koszulkach #SportPrzeciwHomofobii. W ten sposób chcą pokazać, że środowisko żeglarskie jest otwarte i różnorodne.

Pomysł zaangażowania się w akcję Kampanii Przeciw Homofobii to inicjatywa matki i córki - członkini Komisji Sportu Polskiego Związku Żeglarstwa, Katarzyny Dzik oraz Poli Dzik – 15-letniej Wicemistrzyni Polski w klasie Optimist. Jednocześnie zaskoczone i zażenowane słowami olimpijki Zofii Klepackiej podjęły decyzję, by wspólnie z innymi wesprzeć akcję #SportPrzeciwHomofobii. Jak podkreślają, ich udział w akcji KPH nie jest skierowany przeciwko Klepackiej, bo nie o to im chodzi. Jest to akcja, za pomocą której chcą okazać swoje wsparcie dla osób LGBT, w tym sportowców LGBT. - To super akcja. W naszym gronie są homoseksualne osoby. Obraźliwe komentarze pod ich adresem są złe i niesprawiedliwe. Oburza mnie to jak niektórzy wypowiadają się na ten temat - wyjaśnia swoje zaangażowanie w akcję Pola.

Za pośrednictwem Facebooka matce i córce udało się skrzyknąć grupę 40 młodych sportowców gotowych zrobić sobie zdjęcia w koszulkach #SportPrzeciwHomofobii. Do akcji zaangażowały się nastolatki z całej Polski - Warszawy, Gdyni, Szczecina, Giżycka na co dzień trenujące w takich klubach jak: Spójnia-Warszawa, Yacht Klub Polski Gdynia czy MKS Dwójka Warszawa. Dlaczego to zrobili?

- Uważam, że wszyscy ludzie są równi i powinni mieć takie same prawa. To, czy ktoś jest homo, czy heteroseksualny, nie ma znaczenia. Trzeba wyrażać swoje zdanie. Dlatego noszę koszulkę z napisem #SportPrzeciwHomofobii - wyznaje 18-letni Borys Michniewicz, klasa Finn.

- Założę koszulkę, bo uważam, że każdy powinien czuć się swobodnie we własnym kraju, a orientacja seksualna nie może być powodem do gorszego traktowania - mówi z kolei 17-letnia Magdalena Jagiełło, reprezentantka Polski w klasie 420.

Zofia Korsak, 17-letnia wicemistrzyni Europy w klasie 420 uważa, że "każdy z nas zakochuje się w osobie, a nie płci". - Naszym zadaniem jest stworzenie przestrzeni, w której każdy czuje się swobodnie i nie musi ukrywać się w sprawie tak ważnej i wrażliwej jaką jest miłość. W żadnym razie uczuciem do osoby tej samej płci nie może być powodem do dyskryminacji czy braku szacunku - mówi żeglarka.

Kampania Przeciw Homofobii wystartowała z akcją #SportPrzeciwHomofobii w połowie marca. Akcję wsparli dotąd m.in. były piłkarz Radosław Majdan wraz z partnerką Małgorzatą Rozenek, podwójna mistrzyni świata w żeglarstwie Jolanta Ogar-Hill, pływaczka paraolimpijska Karolina Hamer, trener Muay Thai i MMA Grzegorz Sobieszek, himalaista Adam Bielecki, mistrzyni świata i Europy w wioślarstwie w czwórce podwójnej Katarzyna Zillmann czy szablistka i mistrzyni Polski Marta Puda.