Lech obijał słupki i poprzeczkę

Hiszpan Kike Gomez zdobył pierwszą bramkę w 33. minucie. Polski zespół przeważał, częściej był przy piłce, miał dużo więcej podań i oddanych strzałów. Obijał słupki i poprzeczkę, ale przez długi czas nie mógł pokonać bramkarza Jaylana Hankinsa.

Lech wyrównał po kontrowersyjnym rzucie karnym

W 78. min Szwed Mikael Ishak wyrównał z rzutu karnego. Trzeba przyznać jednak, że jedenastka dla Lecha została podyktowany w kontrowersyjnych okolicznościach.

Rutjens przelobował Mrozka

Gdy wydawało się, że „Kolejorz” opanował sytuację, Oliva Christian Rutjens po rzucie rożnym zdobył bramkę na 2:1. Hiszpan strzałem głową przelobował źle ustawionego bramkarza Bartosza Mrozka.

Lecha na 15. miejscu po dwóch kolejkach

Po dwóch kolejkach Ligi Konferencji liderem jest włoska Fiorentina, a łącznie sześć drużyn odniosło po dwa zwycięstwa i ma komplet sześciu punktów. Raków z dorobkiem czterech zajmuje ósme miejsce. Jagiellonia również ma cztery i jest 10. Lech plasuje się na 15. pozycji, a Legia jest 18. Obie te drużyny mają po trzy „oczka”.

Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy osiem zespołów, a 16 kolejnych drużyn zagra w barażach. Mecze 3. kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji odbędą się 6 listopada.

Liga Konferencji to najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych. Głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.