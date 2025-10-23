Szachtar kontra Legia na stadionie Wisły

Szachtar względu na wojnę w Ukrainie będzie gościł Legię na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Zespół z Doniecka w pierwszej kolejce Ligi Konferencji pokonał na wyjeździe szkocki Aberdeen 3:2. Natomiast Legia przegrała u siebie 0:1 z tureckim Samsunsporem.

Szachtar to jedna z bardziej renomowanych drużyn wśród tegorocznych uczestników Ligi Konferencji. To 15-krotny mistrz Ukrainy i 13-krotny wicemistrz tego kraju oraz triumfator ostatniej edycji Pucharu UEFA w 2009 roku, który później został zastąpiony przez Ligę Europy.

Szachtar dwukrotnie pokonał Legię. Do trzech razy sztuka?

Legia z Szachtarem grała już w przeszłości. Prawie dwie dekady temu w kwalifikacjach Ligi Mistrzów 2026/07 - w Doniecku legioniści przegrali 0:1, a w Warszawie 2:3.

Teraz ekipie ze stolicy przyjdzie się mierzyć z Szachtarem w bardzo trudnym momencie. Po trzech kolejnych porażkach atmosfera wokół drużyny i w niej jest zła. Słabe wyniki i jeszcze gorszy styl gry mocno zachwiały pozycją trenera Edwarda Iordanescu.

Waży się przyszłość trenera Legii

Po niedzielnej ligowej porażce z Zagłębiem Lubin Rumun rzekomo podał się do dymisji, ale ta informacja została zdementowana przez klub. Ostatecznie Iordanescu, którego zwolnienia domagają się kibice Legii dostał szansę wyciągnięcia drużyny z kryzysu. Szkoleniowiec poprowadzi "Wojskowych" w meczach z Szachtarem w czwartek i w niedzielę przeciwko Lechowi Poznań.

Iordanescu nie przyszedł do Legii dla pieniędzy. "Mógłbym zarabiać dziesięć razy więcej"

Nie lubię zbyt wiele mówić o sobie i nie czuję się w tym komfortowo. Czasem jednak trener musi to zrobić. Jestem szkoleniowcem, który poznał smak sukcesu i to zarówno w klubach, jak i w reprezentacji. Ciężko pracowałem na każdy z tych momentów. Kilka razy byłem wybierany w Rumunii trenerem roku przez kibiców, dziennikarzy, piłkarzy. To były dla mnie powody do dumy. Walczyłem o trofea, zdobywałem trofea, zdobywałem mistrzostwo kraju. Wiem, jak wygląda budowanie zwycięskiej drużyny i jak wielka presja towarzyszy takim projektom. Zarówno praca w reprezentacji, jak i w dużych klubach zawsze oznaczała presję. Dziś też tej presji doświadczam, bo nie jesteśmy w miejscu, w którym wszyscy chcielibyśmy być. Nie mamy wyników, które dają poczucie sukcesu. Ale jestem na tyle dojrzały i odpowiedzialny, aby zawsze na pierwszym miejscu stawiać klub i drużynę. Tak po prostu powinno być - podkreślił przed mecze z Szachtarem Iordanescu.

Gdzie obejrzeć transmisję z meczu Szachtar - Legia?

Mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek, 23 października o godz. 18:45, na stadionie Wisły Kraków. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.