Szachtar podejmie Legię w Krakowie

Szachtar z uwagi na toczącą się wojnę w Ukrainie mecze w europejskich pucharach w roli gospodarza rozgrywa na stadionach innych drużyn. Mecz z Legią wyznaczył na obiekcie krakowskiej Wisły. To przedstawiciele tego klubu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i organizację.

Reklama

Ukraińcy nie pozwalali kibicom Legii wnieść flagi "Wołyń Pamiętamy"

Do Krakowa na mecz z Szachtarem udała się spora grupa kibiców Legii. Szef do spraw bezpieczeństwa ukraińskiego klubu nie zgodził się, by fani ze stolicy wnieśli na obiekt flagę "Wołyń Pamiętamy".

Liga Konferencji. Szachtar Donieck - Legia Warszawa [RELACJA NA ŻYWO]
Liga Konferencji. Szachtar Donieck - Legia Warszawa [RELACJA NA ŻYWO]

Zobacz również

Kibice Legii od 30. minuty zaczęli doping

Kibice Legii na znak protestu solidarnie postanowili nie wchodzić na trybuny. Pojawili się na nich dopiero w 30. minucie spotkania i od razu zaczęli głośny doping.