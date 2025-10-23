Szachtar podejmie Legię w Krakowie

Szachtar z uwagi na toczącą się wojnę w Ukrainie mecze w europejskich pucharach w roli gospodarza rozgrywa na stadionach innych drużyn. Mecz z Legią wyznaczył na obiekcie krakowskiej Wisły. To przedstawiciele tego klubu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i organizację.

Reklama

Ukraińcy nie pozwalali kibicom Legii wnieść flagi "Wołyń Pamiętamy"

Do Krakowa na mecz z Szachtarem udała się spora grupa kibiców Legii. Szef do spraw bezpieczeństwa ukraińskiego klubu nie zgodził się, by fani ze stolicy wnieśli na obiekt flagę "Wołyń Pamiętamy".

Kibice Legii od 30. minuty zaczęli doping

Kibice Legii na znak protestu solidarnie postanowili nie wchodzić na trybuny. Pojawili się na nich dopiero w 30. minucie spotkania i od razu zaczęli głośny doping.