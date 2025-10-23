Panichelli popisał się kapitalną "przewrotką"

Jagiellonia w czwartkowy wieczór zmierzyła się z RC Strasbourg, który zajmuje trzecie miejsce w lidze francuskiej. Od 53. min prowadziła po golu Słoweńca Dusana Stojinovica.

W 79. min wyrównał najlepszy strzelec miejscowych - Joaquin Panichelli. Argentyńczyk popisał się kapitalnym uderzeniem z "przewrotki".

Jagiellonia kontynuuje serie meczów bez porażki

To 18. z rzędu mecz Jagiellonii bez porażki, która po dwóch kolejkach ma cztery punkty. Wcześniej zawodnicy trenera Adriana Siemieńca wygrali z maltańskim Hamrun Spartans 1:0.

W rozgrywanym równolegle meczu Legia Warszawa pokonała w Krakowie Szachtar Donieck 2:1. Bohaterem meczu został Rafał Augustyniak, który był autorem obu goli dla zespołu ze stolicy.

W czwartek zaprezentują się jeszcze dwa polskie kluby - Lech Poznań na Gibraltarze zagra z Lincoln Red Imps, a Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z czeską Sigmą Ołomuniec.

Liga Konferencji to najniższy szczebel rozgrywek UEFA, ale jest świetną okazją m.in. do zbierania ważnych punktów rankingowych. Głównie dzięki postawie Legii i Jagiellonii, które dotarły w poprzedniej edycji do ćwierćfinału LK, w sezonie 2026/27 w europejskich pucharach wystąpi po raz pierwszy pięć polskich zespołów, w tym dwa w kwalifikacjach Ligi Mistrzów.(PAP)

