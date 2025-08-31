Trener Hansi Flick ogłosił 23-osobową kadrę na mecz w Madrycie. Oprócz długo oczekiwanego Szczęsnego w zespole jest także Robert Lewandowski.

Ostatnie ligowe spotkanie

To ostatnie ligowe spotkanie przed przerwą na mecze reprezentacji. FC Barcelona jasno określiła swoje cele – zdobyć dziewięć punktów na dziewięć możliwych i zapewnić sobie wspólne miejsce na szczycie tabeli LaLiga. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ponieważ drużyna trenera Inigo Pereza jest w dobrej formie. Rayo Vallecano niedawno zakwalifikowało się do fazy ligowej Ligi Konferencji. W rozgrywkach będzie m.in rywalem Lecha Poznań.

Flick doskonale zdaje sobie ze skali trudności, wspominając o tym na przedmeczowej konferencji prasowej. Wie, że jego drużyna będzie musiała zaprezentować się naprawdę dobrze, aby wyjechać ze stadionu Vallecas z wygraną. Niemiecki szkoleniowiec nie może liczyć na Gaviego, który nie zagra z powodu kontuzji kolana. Obrońca Hector Fort również nie poleciał do Madrytu, ponieważ kataloński klub pracuje nad jego sprzedażą w ostatnich godzinach okna transferowego. Do kadry wrócił Frenkie de Jong po nieobecności sprzed tygodnia. Jest też Fermin Lopez, którego przyszłość stale jest rozpatrywana w mediach. Mecz z Rayo Vallecano dla Barcelony (godz. 21.30) będzie trzecim z rzędu rozegranym na wyjeździe w LaLiga. W poprzednich Katalończycy wygrali z Mallorcą 3:0 i Levante 3:2.

Oficjalna lista

Na oficjalnym profilu FC Barcelony w mediach społecznościowych pojawiła się lista 23 zawodników, którzy pojadą na najbliższe spotkanie na Campo de Vallecas. Znalazło się na niej również nazwisko Wojciecha Szczęsnego. Było to możliwe dzięki temu, że polski bramkarz w sobotę został zarejestrowany do rozgrywek LaLiga. Wcześniej ze względów formalnych nie mógł nawet zasiadać na ławce rezerwowych.