Urban w bramce postawi na Grabarę

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana z marszu przystąpiła do eliminacyjnych meczów z Holandią i Finlandią. Nowy selekcjoner po zajęciu miejsca Michała Probierza nie miał możliwości sprawdzenia swoich "wybrańców" w towarzyskim pojedynku.

Dzisiejsze spotkanie z Nową Zelandią będzie pierwszą taką okazją. Urban zapowiedział, że w składzie biało-czerwonych zobaczymy nowe twarze. W bramce od pierwszej minuty stać będzie Kamil Grabara. Golkiper VfL Wolfsburg zbiera bardzo dobre noty w niemieckiej Bundeslidze. Probierz konsekwentnie pomijał go w swoich powołaniach. Jego następca chce dać mu szansę zaprezentowania swoich umiejętności w narodowych barwach.

Ziółkowski zadebiutuje w reprezentacji

W obronie Urban zdecyduje się na czwórkę defensorów. Parę stoperów tworzyć będą Przemysław Wiśniewski i Jan Ziółkowski. Pierwszy był odkryciem poprzedniego zgrupowania kadry. Zagrał bardzo dobrze z Finlandią i Holandią. Natomiast drugi we wrześniu z Legii Warszawa przeniósł się do AS Roma. 20-latek już zdążył zadebiutować w nowym klubie. Teraz czas na pierwszy występ w reprezentacji kraju. Na bokach bloku obronnego zobaczymy Pawła Wszołka i Tomasza Kędziorę.

Świderski i Piątek w ataku

Urban w środku pomocy ustawi Kacpra Kozłowskiego i Bartosza Kapustkę. Na skrzydłach selekcjoner zdecyduje się na powracającego do kadry po dłuższej przerwie Michała Skórasia oraz Przemysława Frankowskiego. W ataku zobaczymy Karola Świderskiego i Krzysztofa Piątka.