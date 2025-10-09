Urban w bramce postawił na Drągowskiego

Reprezentacja Polski pod wodzą Jana Urbana z marszu przystąpiła do eliminacyjnych meczów z Holandią i Finlandią. Nowy selekcjoner po zajęciu miejsca Michała Probierza nie miał możliwości sprawdzenia swoich "wybrańców" w towarzyskim pojedynku.

Dzisiejsze spotkanie z Nową Zelandią będzie pierwszą taką okazją. Urban zapowiedział, że w składzie biało-czerwonych zobaczymy nowe twarze. W bramce od pierwszej minuty stanie będzie Bartłomiej Drągowski.

Ziółkowski zadebiutuje w reprezentacji

W obronie Urban zdecydował się na trójkę defensorów: Przemysława Wiśniewskiego, Jana Ziółkowskiego i Tomasza Kędziorę. Pierwszy był odkryciem poprzedniego zgrupowania kadry. Zagrał bardzo dobrze z Finlandią i Holandią. Natomiast drugi we wrześniu z Legii Warszawa przeniósł się do AS Roma. 20-latek już zdążył zadebiutować w nowym klubie. Teraz czas na pierwszy występ w reprezentacji kraju. Na wahadłach zagrają Michał Skóraś i Przemysław Frankowski.

Piątek w ataku

Urban w środku pomocy ustawił Jakuba Piotrowskiego, Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego i Kacpra Kozłowskiego. W ataku zobaczymy Krzysztofa Piątka.