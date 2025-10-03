Nowa Zelandia sprawdzi formę Polaków przed meczem z Litwą
Urban udanie rozpoczął swoją pracę z kadrą. Pod jego wodzą nasze orły niespodziewanie zremisowały na wyjeździe z Holandią i pokonały u siebie Finlandię. Dzięki temu reprezentacja Polski cały czas liczy się w walce o prawo gry na mistrzostwach świata w 2026 roku.
Teraz przed Urbanem i jego wybrańcami kolejne sprawdziany. Już w najbliższy czwartek biało-czerwoni towarzysko zmierzą się z Nową Zelandią. Mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie będzie okazją dla selekcjonera do przećwiczenia różnych rzeczy przed niedzielnym pojedynkiem w ramach eliminacji do mundialu z Litwą.
Kadra bez Zalewskiego i Buksy
W piątek w samo południe Urban ogłosił listę powołanych zawodników oba spotkania. Selekcjoner nie zaskoczył swoimi wyborami. W ostatnich dniach sporo spekulowało się, że opiekun naszej kadry może do niej zaprosić Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok. Ostatecznie utalentowany 17-latek nie znalazł się na liście powołanych zawodników.
W porównaniu do poprzedniego zgrupowania wśród wybrańców Urbana najbardziej w oczy rzuca się brak Nicoli Zalewskiego i Adama Buksy. Obaj piłkarze są kontuzjowani. Natomiast po dłuższej przerwie do reprezentacji wracają Kacper Kozłowski i Michał Skóraś.
Polska wiceliderem grupy G
Polacy w grupie G z 10 punktami zajmuje drugą pozycję w tabeli. Prowadzi Holandia, która ma taki sam dorobek, ale rozegrała jeden mecz mniej.
Litwa nie wygrała dotychczas żadnego spotkania i z trzema punktami jest czwarta. W marcu w Warszawie Polacy pokonali tego rywala 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego.
- Kadra Polski na mecze z Nową Zelandią i Litwą
- Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
- Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK), Jakub Kiwior (FC Porto), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)
- Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Stade Rennais), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1.FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Piotr Zieliński (Inter)
- Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos AO)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję