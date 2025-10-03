Nowa Zelandia sprawdzi formę Polaków przed meczem z Litwą

Urban udanie rozpoczął swoją pracę z kadrą. Pod jego wodzą nasze orły niespodziewanie zremisowały na wyjeździe z Holandią i pokonały u siebie Finlandię. Dzięki temu reprezentacja Polski cały czas liczy się w walce o prawo gry na mistrzostwach świata w 2026 roku.

Teraz przed Urbanem i jego wybrańcami kolejne sprawdziany. Już w najbliższy czwartek biało-czerwoni towarzysko zmierzą się z Nową Zelandią. Mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie będzie okazją dla selekcjonera do przećwiczenia różnych rzeczy przed niedzielnym pojedynkiem w ramach eliminacji do mundialu z Litwą.

Kadra bez Zalewskiego i Buksy

W piątek w samo południe Urban ogłosił listę powołanych zawodników oba spotkania. Selekcjoner nie zaskoczył swoimi wyborami. W ostatnich dniach sporo spekulowało się, że opiekun naszej kadry może do niej zaprosić Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok. Ostatecznie utalentowany 17-latek nie znalazł się na liście powołanych zawodników.

W porównaniu do poprzedniego zgrupowania wśród wybrańców Urbana najbardziej w oczy rzuca się brak Nicoli Zalewskiego i Adama Buksy. Obaj piłkarze są kontuzjowani. Natomiast po dłuższej przerwie do reprezentacji wracają Kacper Kozłowski i Michał Skóraś.

Polska wiceliderem grupy G

Polacy w grupie G z 10 punktami zajmuje drugą pozycję w tabeli. Prowadzi Holandia, która ma taki sam dorobek, ale rozegrała jeden mecz mniej.

Litwa nie wygrała dotychczas żadnego spotkania i z trzema punktami jest czwarta. W marcu w Warszawie Polacy pokonali tego rywala 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego.