FIFA sprzedała w sumie 44 mln biletów

Szef FIFA, Gianni Infantino podczas Światowego Szczytu Sportu, który odbywa się w Dubaju przypomniał, że do sprzedaży trafi ok. 6-7 milionów biletów. Fazę sprzedaży rozpoczęliśmy mniej więcej dwa tygodnie temu i w ciągu 15 dni otrzymaliśmy wnioski o 150 milionów biletów, czyli ok. 10 milionów każdego dnia - zdradził prezydent FIFA i wspomniał, że do tej pory w niemal stuletniej historii tej imprezy FIFA sprzedała w sumie 44 mln biletów. Zdaniem Infantino, takie zainteresowanie pokazuje m.in., jak potężnym wydarzeniem są mistrzostwa świata.

Najwięcej zamówień z USA

Z informacji szefa FIFA wynika, że najwięcej wniosków o wejściówki złożono z terenu jednego z krajów-gospodarzy, czyli Stanów Zjednoczonych. Na drugim i trzecim miejscu plasują się Niemcy i Wielka Brytania. Na stadionach będzie od sześciu do siedmiu milionów kibiców, a w domach mecze śledzić będzie sześć miliardów ludzi. Nie ukrywam, że wygenerujemy ponad 10 miliardów euro przychodu, które zainwestujemy w futbol na całym świecie - nie bez satysfakcji zaznaczył Szwajcar.

FIFA inwestuje miliardy dolarów w rozwój futbolu na całym świecie

Infantino odpowiedział także na zarzuty o dominację i nadmiar piłki nożnej w światowym sporcie. Może w niektórych częściach świata jest jej za dużo, ale z pewnością w innych jest jej za mało. Dlatego, z naszego punktu widzenia, musimy starać się znaleźć równowagę między piłką klubową a reprezentacyjną, między meczami o stawkę a tymi bez znaczenia. Dlatego inwestujemy miliardy dolarów w rozwój futbolu na całym świecie - powiedział i pochwalił się setką akademii FIFA w tyluż krajach.

FIFA od 120 lat koncentruje się na drużynach narodowych, ale ważne jest, aby skupić się również na klubach, ponieważ piłka nożna klubowa to piłka nożna, w którą gra każdy. Tylko mniejszość zawodników gra w reprezentacjach, a wszyscy grają w klubach - podsumował Infantino, nawiązując do rosnącej roli klubowych mistrzostw świata.

Rekordowa liczba uczestników

Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów. Do wyłonienia triumfatora potrzebne będą 104 mecze.