Polska o awans powalczy w barażach

Biało-czerwoni cały czas mają szansę na udział w przyszłorocznym mundialu. Podopieczni Jana Urbana eliminacje do mistrzostw świata zakończyli na drugim miejscu w grupie. Dzięki temu uzyskali prawo gry w dwustopniowych barażach.

Reprezentacja Polski w marcu najpierw zmierzy się w Warszawie z Albanią. Jeśli wygra, to w decydującym meczu jej rywalem będzie Ukraina lub Szwecja.

Pula nagród wzrosła o 50 procent

Mistrzostwa świata w 2026 roku będą przełomowe pod względem finansowego wkładu w globalną społeczność piłkarską - powiedział prezes FIFA. Gianni Infantino potwierdził, że w porównaniu z poprzednim mundialem w Katarze w 2022 roku, pula nagród wzrośnie o 50 procent.

50 mln dolarów za wygranie mundialu

Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a pokonany w meczu finałowym - 33 mln. Nagroda dla brązowego medalisty wyniesie 29 mln dol., a czwarta drużyna zainkasuje 27 mln.

Nagrody będą stopniowo zmniejszane do 9 mln dol. dla drużyn z miejsc 33-48. Dodatkowo poszczególne reprezentacje otrzymają 1,5 mln dol. na pokrycie kosztów przygotowań, więc każdy uczestnik turnieju będzie miał zagwarantowane co najmniej 10,5 miliona dolarów.