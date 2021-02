Co najbardziej lubię w Robercie Lewandowskim? Fakt, że nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Każdego roku stara się doskonalić i przekraczać swoje granice, nawet jeśli są one już wyjątkowe. Jest kompletnym napastnikiem. Myślę, że obecnie jest najlepszym numerem dziewięć na świecie, więc musimy być bardzo ostrożni - powiedział Immobile dla strony uefa.com.

Reklama

Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem świata 2020 roku w wielu plebiscytach, m.in. .FIFA

Natomiast Immobile - dzięki 36 trafieniom w Serie A w sezonie 2019/20 - triumfował w klasyfikacji "Złotego Buta", czyli otrzymał nagrodę dla najlepszego strzelca piłkarskich lig w Europie. Drugie miejsce zajął Lewandowski.

To było szaleństwo pokonać go w wyścigu o "Złoty But". Rzucanie wyzwania takim znakomitym graczom jak on i Cristiano Ronaldo dało mi wiele szczęścia - podkreślił włoski napastnik.

W obecnym sezonie ligowym Immobile znacznie ustępuje pod tym względem Lewandowskiemu. Włoch strzelił 14 goli w Serie A, a Polak - 26 w Bundeslidze.

Wtorkowy mecz w Rzymie rozpocznie się o godz. 21. Rewanż między tymi drużynami zaplanowano na 17 marca.

Faworytami rywalizacji będą mistrzowie Niemiec, nawet mimo nieobecności kilku piłkarzy i słabszych ostatnio występów w Bundeslidze (jeden punkt w dwóch meczach).

Immobile zdaje sobie sprawę z klasy Bayernu.

Oczywiście to będzie bardzo trudny mecz. Wiemy, że musimy dać coś ekstra, aby osiągnąć idealny występ. Bayern to zespół bardzo nastawiony na atak, grający szybki, totalny futbol, więc trudno będzie powstrzymać ich ataki. Postaramy się sprawić im problemy, szukając ich słabych punktów. Jasne jest, że nie będziemy mieć tylu szans co w poprzednich spotkaniach, więc musimy skupić się na ich wykorzystaniu - dodał Immobile.