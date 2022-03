W Sydney bramki padły w końcówce. Kaoru Mitoma na listę strzelców wpisał się w 89. minucie oraz w doliczonym przez sędziego czasie gry. 24-letni pomocnik belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise na boisku pojawił się w 84. minucie. Japonia wystąpi na mundialu po raz siódmy w historii i jednocześnie siódmy z rzędu.

Japonia jest obecnie liderem grupy B trzeciej rundy azjatyckich eliminacji z dorobkiem 21 punktów. O dwa mniej zgromadziła Arabia Saudyjska, która jeszcze w czwartek zagra na wyjeździe z Chinami. Australia natomiast jest trzecia z 15 punktami na koncie i jednym meczem do rozegrania w eliminacjach - we wtorek z Arabią - co oznacza, że już nie poprawi swojej pozycji.

W ostatniej rundzie azjatyckich eliminacji 12 drużyn zostało podzielonych na dwie grupy. Po dwie najlepsze z każdej uzyskują awans na mundial, a te z trzecich miejsc czeka bój o udział w barażu interkontynentalnym z rywalem z Ameryki Południowej.

Z grupy A już wcześniej awans zapewniły sobie Iran i Korea Południowa. Katar - jako gospodarz mundialu - ma zapewniony udział.

