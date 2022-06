W Wolverhampton reprezentacja "Trzech Lwów" poniosła najwyższą porażkę u siebie od 1928 roku. Wówczas została rozbita przez Szkocję 5:1. Co więcej, Anglia straciła cztery gole w meczu na swoim terenie po raz pierwszy od 1953 roku, kiedy przegrała 3:6 z... Węgrami.

Reklama

W ubiegłym tygodniu w Budapeszcie "Madziarzy" również pokonali tego rywala 1:0 w Lidze Narodów.

Jestem przekonany, że Anglia jest jednym z najlepszych zespołów na świecie, są w gronie faworytów mundialu, więc osiągnięcie takiego wyniku to coś, co brzmi jak cud. A kiedy w futbolu zdarza się cud, bardzo trudno go powtórzyć. Więc oczywiście jesteśmy szczęśliwi, ale nie możemy dać się ponieść - podkreślił Rossi, który prowadzi reprezentację Węgier od 2018 roku.

"Kiedy umrę, jestem przekonany, że na węgierskich stadionach będzie minuta ciszy"

Reklama

Włoski szkoleniowiec przyznał, że dodatkowym powodem do dumy jest fakt, że spełnił swoje marzenie, aby czymś się wyróżnić jako trener tej drużyny narodowej. Choć Węgrzy nie zakwalifikowali się do tegorocznych mistrzostw świata w Katarze, pokazali się z dobrej strony w zeszłym roku w mistrzostwach Europy, kiedy byli o krok od awansu do fazy pucharowej z "grupy śmierci" z Francją, Niemcami i Portugalią.

Reklama

Kiedy przyjąłem tę pracę, powiedziałem prezydentowi i premierowi Węgier, że chciałbym zostawić po sobie jakiś ślad, zanim odejdę. Wydaje mi się, że ten ślad już jest widoczny. Kiedy umrę, jestem przekonany, że na węgierskich stadionach będzie minuta ciszy. To dla mnie wielkie osiągnięcie - zaznaczył Rossi.

"To było jak chłostanie"

Tymczasem selekcjoner Anglików Gareth Southgate nie ukrywał rozgoryczenia. W czterech kolejkach LN jego podopieczni zdołali wywalczyć zaledwie dwa punkty. To miały być rozgrywki, które "zagrzeją" piłkarzy do walki w katarskim mundialu, a tymczasem Anglia może spaść do dywizji B.

Gospodarze mieli w Wolverhampton znaczną przewagę posiadania piłki, ale nie potrafili stworzyć składnych akcji. Na domiar złego od 82. minuty grali w dziesiątkę, bo drugą żółtą kartkę zobaczył wówczas obrońca John Stones. Po ostatnim gwizdku gospodarzy pożegnały gwizdy i buczenie z trybun. Southgate, który wystawił częściowo rezerwowy skład, wziął na siebie odpowiedzialność za tę porażkę.

To było jak chłostanie. Koniec końców, to ja za to odpowiadam. Nie mogliśmy zamęczać naszych najlepszych piłkarzy. Ale wydaje mi się, że za dużo wymagałem tego wieczoru od tej drużyny. Rozumiem reakcję trybun. Nie powiem, że to nie boli, ale zobaczyliśmy, że trzeba z siebie dawać maksimum. To ważne doświadczenie dla młodych zawodników - ocenił szkoleniowiec, który dotarł z Anglią do półfinału MŚ w 2018 roku i finału ME w 2021 r.

Węgry znów brylują w trudnej grupie A3, w której prowadzą z dorobkiem siedmiu punktów. Na drugą pozycję po wtorkowym zwycięstwie nad Włochami 5:2 awansowały Niemcy - sześć pkt. Italia ma pięć i jest trzecia. Anglia zamyka tabelę z dwoma punktami i zaledwie jedną strzeloną bramką.