Początek kontaktów obu zespołów to mecz towarzyski w Warszawie w 1968 roku, zakończony bezbramkowym remisem.

Wszystkie trzy zwycięstwa nad "Pomarańczowymi" polscy piłkarze odnieśli między 1969 a 1979 rokiem, w tym słynne 4:1 z ówczesnymi wicemistrzami świata, z legendarnym Johanem Cruyffem w składzie, w 1975 r. w kwalifikacjach mistrzostw Europy.

Z kolei cztery lata później, w maju 1979, po golach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura pokonali Holendrów 2:0 w eliminacjach Euro 1980 i była to ostatnia jak dotychczas wygrana z tym rywalem.

11 późniejszych meczów przyniosło pięć remisów, w tym w ostatniej potyczce w czerwcu w Rotterdamie, i sześć sukcesów "Oranje", m.in. 2:1 na Stadionie Śląskim w Chorzowie przy okazji ostatniej wizyty w Polsce w listopadzie 2020 roku.

Dotychczasowe mecze piłkarskie Polska - Holandia:



01.05.1968, Warszawa: Polska - Holandia 0:0

07.05.1969, Rotterdam: Holandia - Polska 1:0 (0:0) el. MŚ

07.09.1969, Chorzów: Polska - Holandia 2:1 (0:1) el. MŚ

10.10.1973, Rotterdam: Holandia - Polska 1:1 (1:1)

10.09.1975, Chorzów: Polska - Holandia 4:1 (2:0) el. ME

15.10.1975, Amsterdam: Holandia - Polska 3:0 (1:0) el. ME

02.05.1979, Chorzów: Polska - Holandia 2:0 (1:0) el. ME

17.10.1979, Amsterdam: Holandia - Polska 1:1 (0:1) el. ME

19.11.1986, Amsterdam: Holandia - Polska 0:0 el. ME

14.10.1987, Zabrze: Polska - Holandia 0:2 (0:2) el. ME

11.09.1991, Eindhoven: Holandia - Polska 1:1 (0:0)

14.10.1992, Rotterdam: Holandia - Polska 2:2 (1:2) el. MŚ

17.11.1993, Poznań: Polska - Holandia 1:3 (1:1) el. MŚ

04.06.2000, Lozanna: Polska - Holandia 1:3 (1:1)

01.06.2016, Gdańsk: Polska - Holandia 1:2 (0:1)

04.09.2020, Amsterdam: Holandia - Polska 1:0 (0:0) LN

18.11.2020, Chorzów: Polska - Holandia 1:2 (1:0) LN

11.06.2022, Rotterdam: Holandia - Polska 2:2 (0:1) LN

--------------------------------------------------------------------

bilans: 18 meczów; 3 zwycięstwa, 7 remisów, 8 porażek; bramki: 19-26.