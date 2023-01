Biało-czerwoni pozostają bez selekcjonera od 1 stycznia. Dzień wcześniej skończyła się umowa z dotychczasowym trenerem kadry Czesławem Michniewiczem, a nowa nie zostanie z nim podpisana.

Prezes Kulesza zapewnił przy okazji sobotniej Gali Mistrzów Sportu, że robi wszystko, aby kadra miała jak najszybciej nowego selekcjonera.

Każdy ma swój styl szukania trenera, podobnie było z moimi poprzednikami na tym stanowisku. Tak samo jak każdy szkoleniowiec ma własny styl, jeśli chodzi o grę drużyny. Musimy się uzbroić w chwilę cierpliwości. Robię wszystko, by dopiąć temat trenera. Wiem, że obecnie to bardzo ważny temat, jeśli chodzi o nasz futbol - powiedział szef piłkarskiej federacji.

Przy okazji potwierdził, że są już wyselekcjonowane kandydatury.

Tak jest. Chciałbym tylko przypomnieć, że każdy trener ma menedżera i po dwóch prawników. Umowa, która idzie do weryfikacji, do trenera i prawników, jest tam weryfikowana trzy, cztery, pięć dni. Oni odsyłają z poprawkami, my nanosimy swoje, więc jest to dłuższy proces. Mamy dograne swoje tematy, jeśli chodzi o wynagrodzenie, ale zapisy, które są bardzo istotne, okazują się później bardzo ważne - dodał Kulesza na polsatsport.pl.