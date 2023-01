Telewizja CNN Portugal podała, że w podróży do Polski Santosowi towarzyszył były rzecznik prasowy Portugalskiej Federacji Piłki Nożnej (FPF) Onofre Costa, a ich obecność w Warszawie może oznaczać, że były selekcjoner Portugalii będzie nowym trenerem biało-czerwonych.

Reklama

Dotychczas portugalskie media informowały, że wśród głównych kandydatów na nowego selekcjonera Polski jest były szkoleniowiec Korei Południowej .Paulo Bento.

Rozmawiając z PAP w środę Bento odmówił jednak komentowania informacji dotyczące piłkarskiej reprezentacji Polski. Dzień później dziennik “A Bola” podał, że portugalski trener dostał umowę od PZPN, ale jeszcze jej nie podpisał.

68-letni Santos, pracujący z reprezentacją od ośmiu lat, poprowadził kadrę tego kraju do największego sukcesu w historii, jakim było wygranie mistrzostw Europy we Francji w 2016 r. Z kolei w sezonie 2018-19 zdobył ze swoimi podopiecznymi tytuł mistrzaLigi NarodówUEFA. Z zespołem Portugalii rozstał się po ubiegłorocznych mistrzostwach w Katarze, w których prowadzony przez niego zespół dotarł do ćwierćfinału.

Reklama

Szkoleniowiec trenował m.in. FC Porto, Panathinaikos Ateny, PAOK Saloniki, a także lizboński Sporting i Benfikę. W latach 2010-2014 Santos był selekcjonerem Grecji.

Prezes PZPN Cezary Kulesza nazwisko nowego selekcjonera Polski ogłosi we wtorek.

Z Lizbony Marcin Zatyka