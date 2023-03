Mecz z Czechami nie zmienił mojej wizji gry reprezentacji Polski. Wnioski są oczywiste - to nie może się więcej wydarzyć. W całej mojej karierze nie pamiętam takiej sytuacji, żeby przegrywać 0:2 już po trzech minutach. Już rozmawiałem o tym z zawodnikami. Bardzo ważne, żeby zresetowali głowy. Nie mogą oczywiście o tym zapomnieć, ale nie możemy tego powtórzyć - powiedział Santos podczas niedzielnej konferencji prasowej w Warszawie.

Jak przyznał, nie ma jeszcze gotowej jedenastki na mecz z Albanią.

W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, czy mam nawet 90 procent składu w głowie. Wynika to z różnych powodów. M.in. chodzi o to, że graliśmy przed chwilą mecz z Czechami, musimy mieć świeżą drużynę. Nie będzie to jakaś radykalna zmiana, jeśli chodzi o skład na Albanię, ale zmiany na pewno będą - dodał selekcjoner.

Początek poniedziałkowego spotkania na PGE Narodowym o godz. 20.45.