Albania już trzykrotnie stanęła na drodze polskich piłkarzy do mundialu, a teraz po raz drugi jest rywalem w kwalifikacjach mistrzostw kontynentu.

W eliminacjach ME dwie wcześniejsze konfrontacje miały miejsce w 1970 i 1971 roku. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie gospodarze wygrali 3:0, a w rewanżu w Tiranie było 1:1.

W kwalifikacjach MŚ 1986 w Meksyku najpierw było sensacyjne 2:2 w Mielcu, a później 1:0 w Tiranie po trafieniu Zbigniewa Bońka, który dotarł do stolicy Albanii samolotem prosto z Brukseli, gdzie dzień wcześniej uczestniczył w pamiętnym z racji tragicznych wydarzeń i śmierci 39 osób finale Pucharu Europy między jego Juventusem Turyn i Liverpoolem (1:0).

W 1988 i 1989 roku Polacy dwukrotnie minimalnie (1:0 i 2:1) wygrali w eliminacjach mundialu, ale rok później do Włoch pojechały ekipy Szwecji i Anglii.

Z kolei w 2021 roku najpierw w Warszawie biało-czerwoni zwyciężyli 4:1, a miesiąc później w rewanżu w stolicy Albanii wygrali 1:0, co bardzo przybliżyło ich do baraży - zakończonych sukcesem - o awans do mundialu w Katarze.

Jedynej porażki polscy piłkarze doznali prawie 70 lat temu - w spotkaniu towarzyskim w 1953 roku w Tiranie było 0:2.