Josef Klement to "prawa ręka" prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina. To właśnie on reprezentował Europejską Federację Piłkarską na konferencji organizowanej przez Rosjan. Słowa wypowiedziane przez niego są jak miód na serce rodaków Władimira Putina.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia od prezydenta Ceferina. Mamy nadzieję, że już niedługo zarówno reprezentacja Rosji, jak i jej kluby będą występować na arenie międzynarodowej. Pragnę przypomnieć, że UEFA nigdy nie zerwała współpracy z Rosją - podkreślił Klement cytowany przez championat.ru.

Przypomnijmy, że po napaści na Ukrainę, Rosja została wykluczona przez FIFA i UEFA ze wszystkich rozgrywek międzynarodowych. Zarówno klubowych jak i reprezentacyjnych.