"Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi." - napisał w mediach społecznościowych prezes PZPN Cezary Kulesza.

Papszun i Probierz w wyścigu o fotel selekcjonera

W wyścigu o schedę po Portugalczyku liczyły się praktycznie dwa nazwiska - Marka Papszuna i Michała Probierza.

49-letni Papszun do wiosny tego roku pracował w Rakowie Częstochowa, z którym przeszedł drogę z drugiej ligi do mistrzostwa Polski.

Dwa lata starszy Probierz ma znacznie bogatsze doświadczenie zarówno piłkarskie, jak i szkoleniowe, a od roku prowadził młodzieżową reprezentację Polski. Z Kuleszą zna się od dawna, jeszcze ze współpracy w Jagiellonii Białystok, gdzie jako trener spędził sześć lat, a obecny szef PZPN był wówczas prezesem.

Zza kulis i od związkowych działaczy od wtorku dobiegały głosy, że Kulesza postawi właśnie na Probierza, a najpopularniejszy w ostatnich latach polski szkoleniowiec będzie musiał jeszcze poczekać na swoją szansę z drużyną narodową.

Kwalifikacje ME

Najbliższe mecze w kwalifikacjach ME czekają Polaków 12 i 15 października z, odpowiednio, Wyspami Owczymi w Thorshavn oraz Mołdawią w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 9 października.

W pięciu występach eliminacyjnych pod wodzą Santosa Polacy wywalczyli ledwie sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8. Tak złego bilansu w jakichkolwiek kwalifikacjach nie mieli od 10 lat, a trzy wyjazdowe pojedynki o punkty przegrali poprzednio w latach 2008-09 u schyłku kadencji Leo Beenhakkera.

W przypadku niewywalczenia awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od Polaków, zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokim notowaniom w ostatniej edycji Ligi Narodów.