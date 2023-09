Blisko 50-letni szkoleniowiec poprowadzi biało-czerwonych w kwalifikacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Po dwóch kolejkach Polacy są liderami grupy, wygrali 3:0 z Kosowem w Płocku i 1:0 z Estonią w Tallinnie.

Majewski urodził się 24 grudnia 1973 roku. Jako zawodnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w rodzimym Płocku, w barwach Petrochemii (dzisiaj Wisła). W 1995 roku przeniósł się do Lecha Poznań, w którym występował do 1999 roku (z półroczną przerwą na wypożyczenie do Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski). Największe sukcesy w piłce klubowej osiągnął z Legią Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski i Puchar Ligi w 2002 roku.

Występował również w greckim Panioniosie GSS, a po powrocie do kraju ponownie w Wiśle Płock, Lechu Poznań i Zawiszy Bydgoszcz. Karierę zakończył w Płocku w 2010 roku z powodu zerwania więzadeł krzyżowych.

Majewski wystąpił jeden raz w reprezentacji Polski. Zagrał w towarzyskim spotkaniu z Macedonią, 14 lutego 2003 roku, które biało-czerwoni wygrali 3:0.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej najpierw został asystentem trenera w Wiśle Płock, a następnie samodzielnie prowadził drugi zespół w latach 2018-2020. W sezonie 2019/2020 i 2020/2021 był szkoleniowcem Stomilu Olsztyn. W lipcu 2021 roku zadebiutował jako trener Stali Mielec na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce – w ekstraklasie. Zespół z Mielca poprowadził w 62 spotkaniach (59 meczów na szczeblu ligowym i 3 w rozgrywkach Pucharu Polski). Ze Stali odszedł w marcu 2023 roku.

Jest absolwentem Szkoły Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej z najwyższymi możliwymi uprawnieniami szkoleniowymi – uzyskał licencję UEFA PRO.