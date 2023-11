Szefowie izraelskiej federacji piłkarskiej zwrócili się do UEFA z prośbą, by przed meczem mistrzostw Europy do lat 21 z Polską na stadionie w Łodzi uczcić minutą ciszy pamięć ofiar ataku Hamasu. Władze europejskiego futbolu nie zgodziły się na to. Piłkarze obu reprezentacji dogadali się między sobą i sami "zorganizowali" minutę ciszy.