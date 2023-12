Kiedyś sędziowie mieli do dyspozycji tylko chorągiewki, gwizdek i kartki do zarządzania meczami. Teraz mogą korzystać ze znacznie większej ilości atrybutów, które mają im pomóc prowadzić mecze.

Reklama

Od chorągiewki i gwizdka po zaawansowany technologicznie sprzęt sędziego piłki nożnej

Obecnie w sędziowskim arsenale znajdują się m.in.: specjalne zegarki z system goal-line, które mają rozstrzygać czy piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową i czy należy uznać gola. Ponadto sędziowie komunikują się ze sobą dzięki nowatorskiemu sprzętowi rodem z filmów o Jamesie Bondzie. Arbitrzy mają do swojej dyspozycji także technologię wideo weryfikacji, znaną potocznie jako system VAR, który umożliwia im sprawdzenie danej sytuacji pod kątem prawidłowo zdobytej bramki, zdarzenia w którym powinien być podyktowany rzut karny oraz prawidłowości pokazania czerwonej kartki, względnie zmiany decyzji na wyrzucenie zawodnika z boiska.

Reklama

Reklama

Ostatnim pomocnikiem sędziego jest specjalny sprej, który służy do wyznaczania linii podczas wykonywania stałych fragmentów gry. Wprowadzenie spreju miało zapobiec sytuacjom, podczas których drużyna broniąca skraca odległość od piłki w trakcie wykonywania rzutu wolnego przez rywali. Sprej pozwala także wyznaczyć dokładny punkt z którego ma być kopnięta piłka, jest to więc broń obusieczna, która pomaga zachować ogólnie przyjęte zasady w piłce nożnej.

Pochodzenie rewolucyjnego spreju

Jednak skąd pochodzi ów tajemniczy sprej? Kto jest jego producentem? Jaki jest jego skład? Kiedy został wprowadzony i co to zmieniło w piłce nożnej? Za twórcę spreju uważa się Brazylijczyk Heine Allemagne, który twierdzi, że na pomysł opracowania spreju, który będzie pomagał sędziom w pracy wpadł już w 2000 roku. Rzeczywiście, to właśnie w Brazylii po raz pierwszy zastosowano sprej w oficjalnych rozgrywkach piłkarskich. Większą popularność zdobył on jednak w sąsiadującej Argentynie, i tak z biegiem lat rozprzestrzenił się na całym świecie. Sprej swój światowy debiut zaliczył w 2014 roku podczas rozgrywanych w Brazylii mistrzostw świata. Następnie używano go na mistrzostwach Europy w 2016 i 2021 roku oraz ponownie w trakcie mundiali w 2018 i 2022 roku. Obecnie produkowany jest głównie w Europie, a w szczególności we Francji, Belgii i Anglii.

Jak stosowanie spreju wpływa na grę?

Jak możemy przeczytać na stronie jednego z oficjalnych dystrybutorów spreju, www.vanishingspray.com: „Sprej dostarcza precyzji do gry, pomaga sędziom wyznaczyć linie do utworzenia muru dla graczy. Bardzo łatwo go schować i nie przeszkadza w poruszaniu się sędziego”. Niżej w witrynie jest także podana dokładna liczba lig, które korzystają ze spreju, a których liczba przekracza 50 federacji piłkarskich. Jeżeli chodzi o jego zastosowanie, to zgodnie z informacjami podanymi na stronie możemy dowiedzieć się, że: „biała linia którą wyzwala sprej utrzymuje się przez ok. 40 sekund. W tym czasie sędzia może ustawić mur oraz oznaczyć punkt z którego będzie wznowiona gra. Jedna puszka spreju wystarcza do sporządzenia od 7 do 10 takich linii”.

W meczach piłki nożnej sytuacji w których sprej może być użyty jest więcej. Arbiter nie jest jednak zobligowany do stosowania spreju po każdym popełnionym przewinieniu. Właściwie nie musi używać go w ogóle, jednak w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bramki jest on bardzo pomocny. Arbiter musi jednak używać go oszczędnie, żeby jego zawartość wystarczyła na całe spotkanie.

Skład spreju - czy na pewno jest bezpieczny?

Rozmawiając o składzie preparatu, producent wyraźnie ostrzega, że kontakt z ogniem może grozić wybuchem, a sam produkt jest łatwopalny. Na odwrocie puszki możemy ponadto przeczytać, że w razie kontaktu spreju z oczami, należy kilkukrotnie przemyć je wodą. Jeżeli podrażnienie oczu nie ustąpi, trzeba skontaktować się z lekarzem. Ciekawą informacją, którą znajdziemy na opakowaniu jest także wzmianka o tym, że spreju należy używać w specjalnych rękawiczkach oraz goglach, a najlepiej z zasłoniętą całą twarzą, co w pracy sędziego piłkarskiego wydaje się być abstrakcyjne. Z kolei, ze strony producenta możemy dowiedzieć się, że sprej jest neutralny dla środowiska, a jego głównymi składnikami są woda oraz niewielka mieszanka propanu, butanu, isobutanu.

Wpływ spreju na historię piłki nożnej

W historii piłki nożnej, sprej zmienił bardzo dużo. Przede wszystkim jest realnym wsparciem dla sędziego, któremu pomaga z egzekwowaniu przepisów gry. Chyba wszyscy kibice piłki nożnej pamiętają sytuacje, gdy po podyktowaniu rzutu wolnego, jedna z drużyn robiła kilka kroków do przodu lub gdy wykonawca ustawiał piłkę w innym miejscu, niż był popełniony faul. Jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach i zdarzało się, że te małe wykroczenia miały realny wpływ na przebieg meczu. Sędzia polegając tylko na swoim wzroku nie mógł bowiem wyegzekwować właściwej odległości, a piłkarze często to wykorzystywali. Tak więc, wprowadzenie spreju, jako dodatkowej metody właściwego prowadzenia zawodów trzeba uznać jako duży plus, ponieważ w sporcie najważniejsza jest zasada fair-play.