Li Tie to niewątpliwie legenda piłki nożnej w Chinach. Grał m.in. w Evertonie i mierzył się ze słynnym Davidem Beckhamem. W reprezentacji rozegrał ponad 100 spotkań, a potem został jej trenerem. Chiński piłkarz przyznał się ostatnio do korupcji i to na szeroką skalę. Jak sam stwierdził miał sobie kupić… posadę szkoleniowca.