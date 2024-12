Kibice Widzewa Łódź jasno dali do zrozumienia, co sądzą o reformach planowanych przez Barbarę Nowacką. W trackie meczu z Rakowem Częstochowa wywiesili transparent z hasłem skierowanym do szefowej resortu edukacji. Atak na członkinię rządu Donalda Tuska nie uszedł uwadze byłego ministra edukacji, Przemysława Czarnka.