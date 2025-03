Kim jest Matthew Guillaumier?

Maltański piłkarz urodził się w 1998 roku w Sliemie. To jedno z najważniejszych miast (czy raczej dzielnic) malutkiej Malty. Jak przyznał w wywiadzie dla serwisu Stali Mielec, w piłkę gra od 4. roku życia, ale na pewnym etapie młodości zrozumiał, że ma spory talent i postanowił zostać profesjonalnym piłkarzem. Jego idolami w dzieciństwie byli dwa maltańscy piłkarze grający za granicą - Michael Mifsud oraz Andre Schembri.

Reklama

Gdzie grał Matthew Guillaumier?

Matthew również postawił sobie za cel wyjazd do silniejszej ligi. Zanim jednak plan swój zrealizował, był prawdziwym kozakiem w maltańskiej Premier League. W 2020 roku Hamrun Spartans zaplaciło za niego Birkirkarze 300 tys. euro. Jak na maltańskie warunki - była to szokująca kwota. Rekord transferowy do dziś nie został pobity. Z Hamrun Spartans zdobył tytuł mistrza kraju, pierwszy dla tego klubu od 30 lat.

Po Guillaumiera zgłosiła się włoska Siena. Na wypożyczeniu spędził pół roku, Serie C nie podbił. 13 meczów i powrót do Hamrus Spartans. Zanim, latem 2023 przyszła oferta ze Stali Mielec, zdążył jeszcze zgarnąć nagrodę dla Piłkarza Roku Malty 2022.

Reklama

Matthew Guillaumier - piłkarz z Malty w Ekstraklasie

Do naszej ligi Matthew Guillaumier wszedł z buta. Z miejsca wskoczył do podstawowego składu Stali i pozostał ważną częścią "biało-niebieskich" do końca sezonu. 33 mecze, 2 gole, jedna asysta. W obecnej kampanii - 23 mecze, 1 gol, trzy asysty. Liczby może nie powalają na kolana, ale Maltańczyk jest niezwykle solidnym rzemieślnikiem.

Potrafi się zameldować, jest silny fizycznie, dobrze wychodzi do pressingu, zapewnia płynność drugiej linii. Dobrze układa się jego współpraca z Maciejem Domańskim. To nie jest na razie zawodnik na czołówkę ligi, ale jeśli ten sezon zagra na wysokim poziomie - kto wie czy dla Matthew Guillaumiera nie znajdzie się w drużynie silniejszej niż Stal.

Matthew Guillaumier w reprezentacji Malty

Matthew Guillaumier występuje w narodowym zespole od 2019 roku. Od tego czasu zgromadził 43 występy, zdobywając 3 bramki. Jest piłkarzem pierwszego składu.

- Matthew jest bardzo ważny dla reprezentacji Malty. Kiedy Steve Borg nie może wystąpić, pełni rolę kapitana i pewnie zostanie nim kiedyś na stałe. To jakościowy pomocnik, dzięki któremu Malta stała się silniejszym zespołem niż wcześniej- mówi w rozmowie z Dziennik.pl Steve "Maltese Falcon", kibicowska legenda maltańskiego futbolu.

Maltańscy kibice śledzą poczynania 28-latka w polskiej Ekstraklasie. - Dużo mówi się o tym, że Matthew gra w polskiej lidze, uważamy to za wielki sukces - przyznaje Steve. Matthew Guillaumier w wywiadzie dla oficjalnego serwisu Stali Mielec przyznał, że bardzo cieszy go perspektywa gry z Polską, którą uważa "za swój drugi dom", a rywalizacja z Robertem Lewandowskim budzi dreszczyk emocji.

Najlepsi piłkarze reprezentacji Malty

Guillaumier nie zrobił jednak największej kariery ze współczesnego pokolenia reprezentantów Malty. Oto inni piłkarze:

Teddy Teuma - od dwóch lat występuje w Ligue 1 w barwach Stade Reims. Francuzi zapłacili za niego w 2023 5 mln euro belgijskiemu Unionowi Saint Gilloise.

- od dwóch lat występuje w Ligue 1 w barwach Stade Reims. Francuzi zapłacili za niego w 2023 5 mln euro belgijskiemu Unionowi Saint Gilloise. Ilyas Chouaref - urodzony we Francji piłkarz robi furorę w szwajcarskiej Super League. W obecnym sezonie w barwach Sionu zaliczył 6 goli i 2 asysty.

Polska przed meczem z Maltą

Polacy grali w piątek z Litwą. Wygrali, ale mocno zawiedli. Jak pisali dziennikarze "od patrzenia na grę drużyny prowadzonej przez Michała Probierza bolały oczy". Gola udało się strzelić dopiero pod koniec meczu. I to po rykoszecie. Po meczu na piłkarzy oraz selekcjonera spadła ogromna fala krytyki.

Co ciekawe pierwszy mecz polskiej reprezentacji w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026 obejrzało łącznie na antenach TVP i w Internecie ponad 3,7 mln widzów. To najliczniej oglądany program w telewizji od początku roku.