Gonzalez ofiarą wojny ganów?

Do strzelaniny doszło w domu w nadmorskim mieście Esmeraldas, na granicy z Kolumbią, gdzie często dochodzi do starć między gangami handlującymi narkotykami. Gonzalez w przeszłości był powoływany do reprezentacji Ekwadoru do lat 20 i kilkakrotnie zagrał w zespole narodowym kraju, z którą wystąpił w Copa America 2015 w Chile.

Piłkarze przypadkowymi ofiarami

W wyniku podobnych wydarzeń we wrześniu zginęło w sumie trzech piłkarzy. Na początku miesiąca Maicol Valencia i Leandro Yepez, zawodnicy drugoligowego zespołu Exapromo Costa zginęli w nadmorskim mieście Manta. Według klubu piłkarze byli przypadkowymi ofiarami.

W Ekwadorze wzrosła liczba zabójstw

W Ekwadorze liczba zabójstw wzrosła z 6 na 100 000 mieszkańców w 2018 roku do 38 w 2024 roku, osiągając rekordowy poziom 47 w 2023 roku. Kraj ten był kiedyś uważany za bezpieczną przystań między Kolumbią a Peru, największymi producentami kokainy na świecie.