Butko od niedzieli przechodził w Poznaniu kolejne testy medyczne. Podczas wcześniejszych badań wykryto u niego uraz, który na jakiś czas mógł uniemożliwić mu treningi z zespołem. Oba kluby umówiły się na kolejne testy kontrolne, podczas których sprawdzono jak przebiega rehabilitacja Ukraińca. Okazało się, że kontuzja ta nie była na tyle poważna, dlatego władze Lecha podjęły decyzję o wypożyczeniu piłkarza do końca czerwca.

Jestem bardzo zadowolony z tego, że jestem tutaj i dołączam do Lecha Poznań. To nowy rozdział w mojej karierze i chciałbym zaprezentować się jak najlepiej. Przyszedłem tutaj nie tylko po to, żeby grać, ale też żeby pomóc wywalczyć trofea. Jednak równocześnie jest to ważny czas dla mnie, ponieważ chciałbym po dłuższym czasie wrócić do kadry i pojechać na Euro 2020 - powiedział zawodnik, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Nowy piłkarz "Kolejorza" ma za sobą grę w innych zespołach ukraińskich - Wołyń Łuck, FK Mariupol oraz w rosyjskim Amkarze Perm. Od sezonu 2016/17 jest zawodnikiem Szachtara, w którym rozegrał 64 mecze i strzelił jednego gola. Ma też na koncie 10 spotkań w Lidze Mistrzów. W reprezentacji Ukrainy wystąpił 32 razy, był uczestnikiem mistrzostw Europy w 2012 i 2016 roku.

Butko jest drugim nowym zawodnikiem pozyskanym przez Lecha w zimowym okienku transferowym. Krótko przed inauguracją rozgrywek do drużyny dołączył Hiszpan Dani Ramirez (ostatnio ŁKS Łódź). Poznański klub podpisał kontrakt z obrońcą Zagłębia Lubin Alanem Czerwińskim, ale będzie on obowiązywał dopiero od lipca tego roku.