20-letni Piątkowski do końca obecnego sezonu, w którym zagrał we wszystkich 15 spotkaniach PKO BP Ekstraklasy od pierwszej do ostatniej minuty, będzie reprezentował barwy Rakowa.

Reklama

Środkowy obrońca do Częstochowy trafił w 2019 roku z Zagłębia Lubin. W klubie spod Jasnej Góry wystąpił dotychczas 43 razy, zdobywając dwa gole. Regularnie jest powoływany do młodzieżowej reprezentacji Polski.

"Przejście do Red Bull Salzburg jest spełnieniem jednego z moich sportowych marzeń. Pomimo kilku innych propozycji byłem zdecydowany na przejść właśnie tutaj. Ten klub daje mi, jako młodemu zawodnikowi, świetne możliwości rozwoju. Nie mogę się doczekać, kiedy latem założę koszulkę z czerwonym bykiem i będę mógł zagrać na nowym dla mnie poziomie" - zacytowała Piątkowskiego klubowa strona internetowa najlepszego w ostatnich latach austriackiego klubu piłkarskiego.