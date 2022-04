Przez pierwsze dziesięć minut niewiele się działo, ale później Wojciech Golla oddał piłkę rywalom w pobliżu pola karnego, chwilę później zrobił to samo Michał Szromnik, ale tym razem Bruk-Bet wykorzystał prezent i Michal Hubinek mierzonym strzałem trafił do siatki.

Trzy minuty później było już 2:0 dla przyjezdnych. I znowu zaczęło się od straty zawodnika Śląska na własnej połowie, tym razem był to Petr Schwarz, goście szybko wyprowadzili atak, Szromnik nie utrzymał piłki w rękach i Muris Mesanovic z bliska podwyższył prowadzenie. Po kolejnych sześciu minutach było praktycznie już po meczu, bo Termalica prowadziła 3:0. I ponownie swój duży udział mieli przy golu piłkarze Śląska. Po dośrodkowaniu z rzut wolny z bocznego sektora boiska interweniować próbował Golla, ale uczynił to tak nieporadnie, że skierował piłkę do własnej bramki.

Dopiero od tego momentu wrocławianie potrafili dłużej utrzymać się przy piłce i przestali rozdawać prezenty. Gra przesunęła się na połowę gości i bezrobotny dotychczas Tomas Loska musiał kilka razy interweniować. Przyjezdni nie zamierzali się jednak tylko bronić, ale szukali szans na kolejne gole w kontratakach.

Po jednej z takich akcji do bezpańskiej piłki ruszył Mark Tamas, ale tak niefortunnie interweniował, że kopnął jednego z rywali. Węgier został ukarany żółtą kartką, a ponieważ było to drugie upomnienie, musiał opuścić boisko. Po zmianie stron Śląsk ruszył do ataku, ale gola mogli zdobyć przyjezdni. Po świetnym podaniu z głębi pola w doskonałej sytuacji znalazł się Dawid Kocyła, ale trafił tylko w poprzeczkę.

W kolejnych fragmentach meczu nie było już tak ciekawie. Termalica długo utrzymywała się przy piłce, "kradła" cenne minuty rozgrywając akcje w poprzek boiska, a Śląsk szukał swoich szans w kontratakach. Po jednym z nich Erik Exposito strzelał z kilku metrów, ale Loska nie dał się zaskoczyć. Pod koniec spotkania sytuacja się odwróciła i to gospodarze nacierali, a Bruk-Bet grał z kontry. I właśnie po jednej z takich akcji w sytuacji sam na sam ze Szromnikiem znalazł się Mateusz Grzybek i mierzonym strzałem ustalił wynik spotkania.

Wygrywając we Wrocławiu Bruk-Bet przedłużył swoje szanse na utrzymanie. Śląsk jest jeszcze nad strefą spadkową, ale jego sytuacja jest coraz trudniejsza.

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:4 (0:3)

Bramki: 0:1 Michal Hubinek (11), 0:2 Muris Mesanovic (14), 0:3 Wojciech Golla (20-samobójcza), 0:4 Mateusz Grzybek (87)

Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Mark Tamas, Patrick Olsen, Wojciech Golla, Erik Exposito; Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Andrij Dombrowskyj, Maciej Ambrosiewicz

Czerwona kartka za drugą żółtą: – Śląsk Wrocław: Mark Tamas (39)

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów: 5711

Śląsk Wrocław: Michał Szromnik – Łukasz Bejger, Wojciech Golla, Mark Tamas – Patryk Janasik (71. Dino Stiglec), Petr Schwarz, Patrick Olsen (62. Dennis Jastrzembski), Victor Garcia (78. Adrian Łyszczarz) – Robert Pich (46. Krzysztof Mączyński), Caye Quintana (46. Fabian Piasecki) – Erik Exposito

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Tomasz Loska - Mateusz Grzybek, Nemanja Tekijaski, Wiktor Biedrzycki, Maciej Ambrosiewicz, Matej Hybs (75. Samuel Stefanik) - Dawid Kocyła (75. Marcin Grabowski), Michal Hubinek (90. Roland Varga), Andrij Dombrowskyj, Muris Mesanovic (83. Sebastian Bonecki) – Tomas Poznar (90. Veton Tusha)