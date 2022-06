Jak się okazało, główny szkoleniowiec "Czerwono-Niebieskich" poddał się niedawno operacji kolana i przechodzi rekonwalescencje, ale w najbliższych dniach dołączy do drużyny.

Reklama

We wtorkowym treningu wprowadzającym uczestniczyło 19 zawodników, w tym trójka bramkarzy. W gronie nieobecnych, poza kadrowiczami, znaleźli się m.in. Ivi Lopez, Tomas Petrasek, Andrzej Niewulis i Marcin Cebula. Pierwszy z nich, król strzelców ekstraklasy z poprzedniego sezonu, powinien pojawić się w Częstochowie w środę, a drugi z wymienionych jest na miejscu i kończy rehabilitację po urazie jakiego doznał na zgrupowaniu reprezentacji Czech. Gorzej wygląda sytuacja zdrowotna Niewulisa i Cebuli, których kontuzje wyeliminowały z gry pod koniec minionych rozgrywek ekstraklasy.

Na wtorek częstochowianie mają zaplanowane badania motoryczno-wydolnościowe, a do końca tygodnia będą trenować na własnym obiekcie. W niedzielę, już z kadrowiczami i trenerem Papszunem, wyjadą na obóz do Sochocina, gdzie będą przebywać do końca czerwca. W jego trakcie rozegrają mecze kontrolne z Lechią Gdańsk i Chojniczanką Chojnice oraz podwójny sparing z Wisłą Płock.

Początek lipca jest przewidziany na treningi w Częstochowie, a nowy sezon Raków zainauguruje 9 lipca w Poznaniu meczem o Superpuchar z Lechem. Z kolei 15 lipca w pierwszym meczu ekstraklasy zmierzy się na własnym stadionie z Wartą Poznań, a w następnym tygodniu zagra w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy.