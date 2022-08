Podczas czwartkowej konferencji prasowej szkoleniowiec dodał, że: "Dopiero na boisku zobaczymy jak zareagowaliśmy na porażkę".

Poinformował, że już w trakcie pojedynku na Górnym Śląsku znał odpowiedź na pytanie dlaczego jego podopieczni przegrali.

"Późniejsza jego analiza tylko to potwierdziła. Wynikało to z tego, że trzy pierwsze bramki straciliśmy po naszych prostych, indywidualnych błędach, a nie pięknych akcjach przeciwnika".

Zaprzeczył, aby przegrana z Piastem spowodowała rewolucję w wyjściowej jedenastce. Przypomniał, że we wcześniejszych meczach jego piłkarze w podobnym ustawieniu grali dobrze. „Tych zmian będzie więc teraz niewiele" – zadeklarował Majewski.

W sezonie 2021/2022 Stal dwukrotnie w meczach ligowych pokonała Legię: w Warszawie 3:1, a w Mielcu 2:1. Jednak zdaniem opiekuna dwukrotnych mistrzów Polski (1973, 1976), zespół ze stolicy nie jest już w kryzysie.

"Legia jest na etapie przebudowy. Systematycznie się wzmacnia. Ostatnio doszedł do nich Carlitos. Dlatego jest już w górnej części tabeli. Moim zdaniem, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, będzie ona w tym walczyć o czołowe miejscowe w końcowej tabeli. To, co najgorsze, ma już za sobą".

Drużyna z Warszawy jest obecnie wiceliderem (ma 11 punktów), zaś zespół z Podkarpacia zajmuje w tabeli szóste miejsce (10 pkt).

Trener Stali potwierdził, że mieleccy kibice wykupili wszystkie bilety na piątkowy mecz. Rozpocznie on się o godz. 20.30.

Zainteresowaniem meczem w Mielcu jest tak duże, że podobno zaistniał proceder nielegalnego handlu biletami.

"W związku z dochodzącymi do klubu informacjami o nielegalnej odsprzedaży biletów na najbliższy mecz, informujemy, że takie czynności są niezgodne z prawem i mogą grozić konsekwencjami karnymi. Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, służby porządkowe i organizator imprezy mają prawo weryfikowania tożsamości i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej" - można przeczytać w oświadczeniu Stali.

Przy okazji tego spotkania ma się odbyć ceremonia podziękowania Katarzynie Zdziebło za jej ostatnie sukcesy, poprzez które rozsławiła Mielec. Reprezentuje ona barwy miejscowego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Stal. Zawodniczka zajęła dwa razy drugie miejsce podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata: w chodzie na 20 i 35 km oraz zdobyła, także w tym roku, srebrny medal w chodzie na 20 km podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy.

autor: Rafał Czerkawski