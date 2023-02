Bardzo dobrze czuję się w Legii i cieszę się, że zostaję w niej na dłużej. Najważniejsze okazało się zaufanie obu stron. Czuję w sobie pewien niedosyt. Mam jeszcze z Legią dużo do osiągnięcia i dużo do wygrania - powiedział Kapustka, cytowany na stronie internetowej stołecznego klubu.

Reklama

Kapustka rozegrał 14 meczów w reprezentacji Polski, m.in. w mistrzostwach Europy we Francji w 2016 roku, na których biało-czerwoni awansowali do ćwierćfinału. Po raz ostatni wystąpił w narodowych barwach w 14 listopada 2016 w towarzyskim meczu we Wrocławiu ze Słowenią (1:1).

Z Legią jest związany od 2020 roku.