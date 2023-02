Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Przekonał się o tym Śląsk Wrocław. Goście tuż przed końcem pierwszej połowy zmarnowali doskonałą okazję do strzelenia gola. Ukarani zostali za to w doliczonym czasie gry. Kristoffer Hansen trafił do siatki i Widzew Łódź wygrał 1:0.

Rozgrywany tradycyjnie przy pełnych trybunach mecz w Łodzi zaczął się od groźnej akcji Śląska, którą zainicjował John Yeboah. Z podania byłego młodzieżowego reprezentanta Niemiec nie skorzystał jednak Martin Konczkowski, którego strzał minął bramkę gospodarzy. Reklama Później tempo gry nadawali łodzianie, którzy po trzech remisach z rzędu zamierzali odnieść pierwsze zwycięstwo w rundzie rewanżowej ekstraklasy. Łatwo i szybko przedostawali się pod pole karne Śląska, lecz w pierwszym kwadransie jedyną korzyścią z uzyskanej przewagi był strzał z linii pola karnego Czecha Marka Hanouska, z którym poradził sobie Rafał Leszczyński. Dużo lepszą okazję w 20. minucie po zagraniu Łotysza Andrejsa Ciganiksa miał Hiszpan Jordi Sanchez, ale znów górą był bramkarz wrocławskiej drużyny. Do końca pierwszej połowy przeważał Widzew, ale to goście mieli lepszą okazję do objęcia prowadzenia. Sprokurował ją bramkarz łódzkiego zespołu, który zagrał zbyt lekko przy wyprowadzaniu piłki. W polu karnym przejął ją Yeboah, lecz jego strzał na linii bramkowej zatrzymał Serafin Szota. Po zmianie stron obraz gry się zmienił. Spadło tempo i drużyna trenera Ivana Djurdjevica nie czekała już tylko na kontrataki, ale sama częściej kreowała grę. Mecz się wyrównał, lecz nadal długo brakowało w nim płynnych akcji i sytuacji bramkowych. Reklama W końcu, w 73. minucie, dobrej piłki doczekał się Bartłomiej Pawłowski, ale najlepszy strzelec Widzewa nie trafił w bramkę. Napastnik łodzian jeszcze dwukrotnie znalazł się w dobrych sytuacjach - w 79. minucie przesadził jednak z dryblingiem w polu karnym Śląska, a kilka minut później strzelił obok słupka. Miejscowi dopięli swego dopiero w ostatniej akcji meczu. Tym razem Pawłowski dokładnie dograł piłkę na głowę Norwega Kristoffera Hansena, który dał Widzewowi długo oczekiwane zwycięstwo. Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 Kristoffer Hansen (90+3-głową)

Żółta kartka - Widzew Łódź: Juliusz Letniowski. Śląsk Wrocław: Diogo Verdasca, Daniel Gretarsson

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów: 17 099

Widzew Łódź: Henrich Ravas - Patryk Stępiński, Serafin Szota, Mateusz Żyro - Mato Milos (85. Juljan Shehu), Marek Hanousek, Juliusz Letniowski (58. Dominik Kun), Andrejs Ciganiks (69. Kristoffer Hansen) - Ernest Terpiłowski (69. Paweł Zieliński), Jordi Sanchez, Bartłomiej Pawłowski

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński - Diogo Verdasca, Konrad Poprawa, Daniel Gretarsson - Martin Konczkowski, Patrick Olsen, Adrian Bukowski (58. Dennis Jastrzembski), Victor Garcia - John Yeboah (82. Piotr Samiec-Talar), Erik Exposito, Caye Quintana (58. Matias Nahuel Leiva) Wyniki meczów 21. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

Cracovia Kraków - PGE FKS Stal Mielec 2:1 (0:1)



Pozostałe mecze kolejki

2023-02-18:

Korona Kielce - Lechia Gdańsk (15.00)

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze (17.30)

Pogoń Szczecin - Warta Poznań (20.00)

2023-02-19:

Miedź Legnica - Wisła Płock (12.30)

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin (15.00)

Piast Gliwice - Legia Warszawa (17.30)

2023-02-20:

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (19.00)



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)



1. Raków Częstochowa 20 14 4 2 37-13 46 +24

2. Legia Warszawa 20 11 6 3 31-24 39 +7

3. Lech Poznań 20 10 6 4 24-17 36 +7

4. Widzew Łódź 21 10 5 6 27-21 35 +6

5. Cracovia Kraków 21 9 5 7 25-17 32 +8

6. Pogoń Szczecin 20 8 6 6 32-32 30

7. PGE FKS Stal Mielec 21 8 5 8 26-25 29 +1

8. Wisła Płock 19 8 4 7 29-26 28 +3

9. Radomiak Radom 20 8 4 8 22-23 28 -1

10. Warta Poznań 19 7 6 6 20-18 27 +2

11. Śląsk Wrocław 21 6 7 8 20-27 25 -7

12. Jagiellonia Białystok 20 5 8 7 29-28 23 +1

13. Górnik Zabrze 20 5 7 8 27-31 22 -4

14. Lechia Gdańsk 20 6 4 10 20-31 22 -11

15. Piast Gliwice 20 5 5 10 21-24 20 -3

16. KGHM Zagłębie Lubin 20 5 5 10 17-31 20 -14

17. Korona Kielce 20 4 5 11 22-31 17 -9

18. Miedź Legnica 20 3 6 11 21-31 15 -10



W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze



Mecze w następnej kolejce

2023-02-24:

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa (18.00)

Legia Warszawa - Widzew Łódź (20.30)

2023-02-25:

Piast Gliwice - Cracovia Kraków (15.00)

Warta Poznań - Korona Kielce (17.30, Grodzisk Wlkp.)

Lechia Gdańsk - Radomiak Radom (20.00)

2023-02-26:

PGE FKS Stal Mielec - Górnik Zabrze (12.30)

Wisła Płock - Pogoń Szczecin (15.00)

Śląsk Wrocław - Lech Poznań (17.30)

2023-02-27:

KGHM Zagłębie Lubin - Miedź Legnica (19.00)

autor: Bartłomiej Pawlak

