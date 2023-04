W sobotę w roli trenera gdańszczan zadebiutował 48-letni Hiszpan David Badia, który zastąpił zwolnionego Marcina Kaczmarka. W drużynie gospodarzy nie było żadnego nominalnego prawego obrońcy – za żółte kartki musiał pauzować Jakub Bartkowski, kontuzjowani byli natomiast David Stec i Filip Koperski. Nie zagrał również narzekający na uraz stoper Michał Nalepa, a na boku defensywy wystąpił Szwed Henrik Castegren.

Ponadto już na początku spotkania kontuzji nabawił się skrzydłowy gdańszczan Ilkay Durmus, którego w 16. minucie zastąpił Marco Terrazzino.

Z kolei w zespole przyjezdnych zabrakło dwóch najskuteczniejszych zawodników, autorów sześciu ligowych trafień - Erika Exposito i Johna Yeboacha, którzy pauzowali za żółte kartki. 10 września w pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi ekipami Hiszpan zdobył bramkę, a Śląsk triumfował 2:1.

W pierwszej połowie optyczną przewagę mieli lechiści, ale niewiele z niej wynikało. Biało-zielono nie podejmowali bowiem specjalnego ryzyka, zagrywali głównie do boku i do tyłu, najchętniej do najbliżej ustawionego wolnego kolegi.

Większych emocji dostarczyła dopiero końcówka tej odsłony. W 40. minucie golkiper Śląska Rafał Leszczyński obronił uderzenia Kevina Friesenbichlera i Kristersa Tobersa, a w rewanżu z dystansu przymierzył Dennis Jastrzembski, jednak skuteczną interwencją popisał się Dusan Kuciak. Z kolei w 44. minucie w dogodnej sytuacji Petr Schwarz posłał piłkę nad poprzeczką.

Tuż po wznowieniu gry przed szansą stanął Łukasz Zwoliński, ale napastnik miejscowych nie wykazał się należytą precyzją. W 63. minucie po centrze z prawej strony Bassekou Diabate Zwoliński główkował tuż obok słupka.

Później piłkarze specjalnie nie forsowali tempa i ostatecznie nie znaleźli sposobu na przełamanie defensywy rywali.

Dopiero w końcówce tego stojącego na słabym poziomie meczu obie broniące się przed spadkiem drużyny odważniej zaatakowały i w 88. minucie wymarzoną okazję zmarnował Patryk Szwedzik. Po podaniu z wolnego rezerwowy Śląska znalazł się sam przed Kuciakiem, ale nie zdołał pokonać słowackiego golkipera.

Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 0:0

Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Mario Maloca, Jarosław Kubicki. Śląsk Wrocław: Patrick Olsen

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów: 7 706

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Henrik Castegren, Mario Maloca, Joel Abu Hanna (78. Joeri de Kamps), Rafał Pietrzak - Kevin Friesenbichler (60. Bassekou Diabate), Kristers Tobers, Jarosław Kubicki, Maciej Gajos (60. Flavio Paixao), Ilkay Durmus (16. Marco Terrazzino) - Łukasz Zwoliński

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński - Diogo Verdasca, Konrad Poprawa, Łukasz Bejger - Martin Konczkowski, Patrick Olsen, Michał Rzuchowski, Patryk Janasik - Petr Schwarz, Caye Quintana (69. Patryk Szwedzik), Dennis Jastrzembski (64. Piotr Samiec-Talar)

Autor: Marcin Domański