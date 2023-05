Jak poinformował w poniedziałek łódzki klub, jego zawodnicy będą odpoczywać przez ponad dwa tygodnie. Wolne dostali po sobotnim, ostatnim w sezonie meczu ekstraklasy. Przygotowania do nowych rozgrywek rozpoczną zaś 15 czerwca. W dwóch następnych dniach zaplanowano badania medyczne i testy motoryczne.

Podopieczni trenera Niedźwiedzia do 27 czerwca będą ćwiczyć na własnych obiektach. Następnie wyjadą na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej, które potrwa do 7 lipca.

W trakcie przygotowań sztab szkoleniowy zaplanował sześć meczów sparingowych. Formę Widzewa sprawdzą kolejno: Odra Opole (24 czerwca), Stal Rzeszów i Resovia (1 lipca), Ruch Lwów (4 lipca), Puszcza Niepołomice (7 lipca) oraz Wisła Płock (15 lipca).

Pierwszą kolejkę nowego sezonu ekstraklasy zaplanowano na weekend 21-24 lipca.

Widzew pierwszy sezon po powrocie do ekstraklasy zakończył na 12. miejscu w tabeli. W ostatniej kolejce uległ w sobotę Koronie Kielce 0:3 i była to szósta z rzędu porażka łodzian na własnym boisku.

autor: Bartłomiej Pawlak