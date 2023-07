Najchętniej oglądanym spotkaniem w inaugurującej kolejce sezonu był mecz Legia Warszawa - ŁKS Łódź (3:0), który obejrzało 26 584 kibiców. Kolejnymi meczami na frekwencyjnym podium były spotkania Widzewa Łódź z Puszczą Niepołomice - 17 098 widzów oraz Górnika Zabrze z Radomiakiem - 16 543.

To nie przypadek, że ponad sto tysięcy kibiców obserwowało z trybun mecze inauguracyjnej kolejki 90. sezonu naszej ligi. Stoi za tym ogrom pracy w przygotowanie inauguracji rozgrywek po stronie klubów, za który serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do specjalistów od marketingu i ticketingu, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez nich ten wyczyn byłby trudny do osiągnięcia. To był naprawdę dobry weekend dla naszej ligowej piłki, także w wymiarze sportowym. W dziewięciu meczach obserwowaliśmy wiele emocjonujących zwrotów akcji i padło sporo goli, także tych o niezwykłej urodzie. Brawa dla wszystkich obecnych kibiców, bowiem ich obecność na stadionach z pewnością wpłynęła na bardzo pozytywny odbiór pierwszej serii spotkań - powiedział prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki, cytowany w komunikacie spółki.

Animucki wspomniał również, że cieszy się z wzrastającej frekwencji na meczach ligowych, a celem ligi będzie przebicie bariery trzech milionów kibiców na stadionach. W poprzednim sezonie do tego wyniku zabrakło niewiele, jednak w obecnych rozgrywkach ma w tym pomóc oddanie nowego stadionu Radomiaka.

W 2. serii spotkań o podobnie wysoką frekwencję będzie trudno, gdyż zgodnie z planem rozegranych zostanie siedem spotkań, a dwa - z udziałem Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa - zostały przełożone.