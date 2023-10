5 goli - tyle w meczu z Pogonią Szczecin stracił Lech Poznań. Kandydat do mistrzostwa Polski w 10. kolejce Ekstraklasy dostał srogie lanie. Piłkarzom Śląska Wrocław wystarczyła za to jedna bramka do pokonania Warty Poznań. Dla podopiecznych Jacka Magiery była to siódma z rzędu ligowa wygrana.

Przed sezonem chyba nikt się nie spodziewał, że na tym etapie rozgrywek ekipa ze stolicy Dolnego Śląska będzie na czele tabeli. Druga jest Legia Warszawa, która przegrała w Białymstoku z Jagiellonią 0:2. Trener Kosta Runjaic dokonał w wyjściowym składzie kilku zmian i jak się okazało nie wyszły one jego drużynie na dobre. Klęska Lecha w Szczecinie Porażka legionistów to jednak nic przy tym co spotkało Lecha w Szczecinie. "Portowcy" nie mieli litości dla swoich rywali. Wbili im aż pięć goli. Mój zespół jest bardzo zły po tym meczu. Wynik 5:0 robi wrażenie. To nie był nasz dzień - ani mój, ani żadnego z piłkarzy - przyznał po spotkaniu trener "Kolejorza" John van den Brom i trudno się z nim nie zgodzić. Plus kolejki Grzegorz Tomasiewicz w meczu z Widzewem Łódź zaliczył kapitalną asystę. Pomocnik Piasta Gliwice zagrał tak, że Serhij Krykun nie mógł tego zmarnować. Minus kolejki Kajetan Szmyt mógł zapewnić Warcie Poznań jeden punkt w meczu ze Śląskiem Wrocław. 21-latek miał idealną okazję do strzelenia wyrównującego gola. Jednak na przeszkodzie stanął słupek. Szmyt zmarnował rzut karny i dzięki temu goście zgarnęli komplet oczek. Pech kolejki Frantisek Plach nie miał szczęścia przy interwencji po strzale z rzutu wolnego Bartłomieja Pawłowskiego. Piłkarz Widzewa Łódź uderzył fantastycznie, ale gdyby nie pech bramkarza Piasta Gliwice, to piłka zapewne nie wpadłaby do siatki. Kiks kolejki Serhij Krykun w pojedynku z Widzewem Łódź strzelił dwa gole. Przy drugiej bramce pomógł mu Fabio Nunes. Piłkarz gości zdecydowanie ułatwił piłkarzom Piasta Gliwice umieścić piłkę w siatce swojego zespołu. Gol kolejki Gola Tomasza Swędrowskiego w meczu z Puszczą Niepołomice można oprawić w ramki. Uderzenie piłkarza Ruchu Chorzów to prawdziwe dzieło sztuki. Interwencja kolejki Albert Posiadała nie będzie dobrze wspominał meczu z Rakowem Częstochowa. Młody bramkarz Radomiaka Radom aż trzy razy musiał wyjmować piłkę z siatki. Małym pocieszeniem dla 20-latka może być obroniony rzut karny wykonywany przez Frana Tudora.