Josue jest uważany za lidera i jedną z największych gwiazd stołecznego zespołu. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do zakończenia sezonu.

Josue nie wie, co go czeka

W tej chwili nie jest pewne, czy w przyszłym sezonie Portugalczyk nadal będzie grał w Legii. Powiedział o tym sam zainteresowany na antenie stacji Canal Plus Sport.

Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi. Czasami mam wrażenie, że niektórzy nie doceniają tego, co robię. Nie wiem, co mnie czeka. Jeśli odejdę z Legii, będę dumny z tego, co tu osiągnąłem. To nie zależy ode mnie, co będzie dalej. Na pewno będę grał w piłkę - powiedział po meczu z Górnikiem Josue.

Przeciwnicy Josue wypominają mu wiek i trudny charakter. Wszyscy mnie znacie. Oczywiście, lubię być prowokowany i sam trochę prowokuję. Piłka nożna bez kibiców nie ma sensu, a oni przychodzą na stadion także po to, by prowokować piłkarzy - stwierdził 34-latek.